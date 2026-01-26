Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

Для української енергетики минулий тиждень став одним із найскладніших з часів масштабного блекауту 2022 року.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, ситуація значно ускладнилася після двох комбінованих атак 20 і 23 січня, які відбулися на тлі сильних морозів та пошкоджень від попередніх обстрілів.

«Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. Після двох комбінованих атак 20 і 23 січня, на тлі сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема зазнала надзвичайного навантаження», — зазначила глава уряду.

Свириденко повідомила, що після першої атаки без електропостачання одночасно залишалися до 85% споживачів. Наприкінці тижня вдалося заживити близько 60% абонентів. Над відновленням світла працюють понад 180 бригад енергетиків, комунальників і залізничників. Також водолази ДСНС протягом тижня працювали у крижаній воді, щоб відремонтувати труби однієї з ТЕЦ.

За словами прем’єрки, уряд максимально наростив імпорт електроенергії та створив умови для оперативного підключення розподіленої генерації.

«Усі звернення бізнесу на платформі Пульс щодо підключення когенераційних установок у терміновому порядку готове опрацьовувати Мінекономіки», — наголосила Свириденко.

Також Кабмін розширив мережу Пунктів незламності. Опорні пункти можуть працювати до 48 годин безперервно. Загалом по країні функціонує понад 10 600 таких пунктів, якими за тиждень скористалися більш як 130 тисяч людей. У районах житлових масивів без газового опалення додатково працюють пункти гарячого харчування.

Окрему увагу, за словами прем’єр-міністерки, приділяють маломобільним людям.

«Мінсоцполітики опрацьовує запити таких громадян за номером 112 у першочерговому порядку. Організовано регулярний обхід для надання допомоги в умовах відсутності тепла в оселях. ДСНС розгорнуло додаткові пункти допомоги з ліжкомісцями», — повідомила вона.

Крім цього, уряд запровадив додаткові програми підтримки для бізнесу. Малий і середній бізнес, зокрема ФОПи 2-ї і 3-ї груп із найманими працівниками, зможуть отримати одноразову допомогу від 7 500 до 15 000 грн на придбання або ремонт генераторів і пальне. Також діятимуть кредити під 0% на купівлю енергетичного обладнання.

Свириденко додала, що цього тижня з резервного фонду бюджету спрямовано 2,56 млрд грн на мобільну генерацію для областей із критичною потребою — Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської. Додаткову підтримку громадам та енергетичним компаніям надають через хаб при Міненерго та ДСНС.

Окрім цього, за підсумками засідання «Енергетичного Рамштайну» партнери G7+ найближчим часом передадуть Україні понад 6 000 одиниць великого енергетичного обладнання для оперативних ремонтів, а також спрямують додаткові внески до Фонду підтримки енергетики України.

Раніше повідомлялося, що Росія посилює повітряні удари по українській енергетичній інфраструктурі з метою занурити українців у темряву та холод.

Ми раніше інформували, що попри жорсткі графіки відключень електроенергії, багато українців і далі отримують високі суми у платіжках. Причин кілька — і вони не завжди пов’язані безпосередньо з кількістю годин без світла.