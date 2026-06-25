"Ця зима буде важкою": в уряді сказали, скільки енергогенерації треба відновити в Україні

Скільки енергогенерації відновлять в Україні / © Associated Press

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Україна спільно з міжнародними партнерами розпочала активну підготовку енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. До початку зими хочуть відновити понад 10 ГВт генерації.

Про це міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив під час Конференції з питань відновлення України, яка проходить у Ґданську, пишуть Новини.LIVE.

Україна планує відновити понад 10 ГВт генерації до початку зими

За словами міністра енергетики, ключовим завданням наразі є відновлення понад 10 ГВт пошкодженої генерації. Крім того, стратегія передбачає створення близько 3 ГВт нових децентралізованих потужностей.

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Очікується, що такі об’єкти будуть менш вразливими до російських атак завдяки можливості працювати в автономному режимі.

Паралельно в Україні розбудовують багаторівневий захист енергооб’єктів від ракетних та дронових ударів, а також посилюють спроможності систем ППО.

«Ця зима буде важкою, і ми повинні бути готовими», — сказав Шмигаль.

Денис Шмигаль також додав, що готувати енергосистему потрібно незалежно від подальшого перебігу чи можливого припинення війни в Україні.

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На Ташлицькій ГАЕС розікрали 170 млн грн

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему заволодіння майже 170 млн грн «Енергоатому».

Кошти були привласнені під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області — Ташлицької ГАЕС. Серед підозрюваних — організатор схеми та фактичний власник низки компаній — екскерівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг».

Будівельні роботи виконувала пов’язана з організатором фірма. Попри порушення термінів і процедури банкрутства, з нею продовжували укладати додаткові угоди завдяки впливу власника на посадовців «Енергоатому». Загалом було підписано понад 70 таких угод, які змінювали обсяги та строки робіт.

У межах однієї з угод через підконтрольну іноземну компанію було закуплено комплект обладнання для автоматизованої системи управління ГАЕС на суму понад 305 млн грн. Це дозволило штучно завищити його реальну вартість і привласнити 170 млн грн.

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