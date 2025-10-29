Ця зима може стати катастрофічною для українців: у BILD пояснили чому

Відключення світла / © Associated Press

Українська енергетична система перебуває під критичною загрозою через систематичні ракетні та дронові удари Росії, які мають на меті заморозити країну взимку. За останніми даними, вже 55-60% газової інфраструктури України серйозно пошкоджено.

Про це пише Bild.

Цілеспрямовані атаки російських військових націлені на вугільні електростанції, газосховища та підстанції. Зокрема, об’єкти компанії DTEK з початку повномасштабної війни зазнали 210 ударів, а один об’єкт «Нафтогазу» був вражений шістьма ракетами.

«Очевидно, що російські терористи не зупиняться. Це впливає на обсяг нашого власного видобутку газу, який нам доводиться покривати імпортом», — заявив голова «Нафтогазу» Сергій Корецький, закликаючи громадян до тотальної економії газу.

У Києві наголошують, що прийдешня зима буде найважчою, і у разі колапсу енергосистеми країні загрожує катастрофа. На тлі зростаючої загрози, Німеччина закликала західних союзників посилити допомогу Україні. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав партнерів підтримати Україну в складний період.

Міністерка економіки Німеччини КатАріна Райхе підтвердила продовження фінансування Фонду підтримки енергетики України. Частка Німеччини у фонді становить 390 млн євро.

Крім фінансової допомоги, німецькі енергетичні компанії поставлять в Україну мобільні системи опалення, трансформатори та кабелі для відновлення мереж, а також компресори для зруйнованого газовидобутку.

Нагадаємо, напередодні холодів Росія знову розпочала масовану атаку на українську енергетику. Мета Кремля — залишити українців без світла й тепла.

Україна стоїть на порозі найскладнішої зими з моменту російського вторгнення 2022 року. Це вже не ризик, а неминучість: обидві сторони заблоковані на землі та зосереджені на повітряних операціях. Росія має чіткий план перемоги, Україна — план виживання. Але чи є у союзників Києва власний план?

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також говорив про ризик масштабних відключень електроенергії (блекауту).