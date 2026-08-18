«Ця зима не буде легшою»: прем'єр дав невтішний прогноз на опалювальний сезон

35 млрд грн на стійкість: уряд готує регіони та школи до опалювального сезону в умовах атак РФ

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Майбутня зима в Україні, за прогнозами уряду, буде не легшою, а може і важчою за попередню. Росія суттєво збільшила інтенсивність атак по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Про це під час освітньої конференції повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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«Всі ми пройшли минулу зиму стійко, впевнено, згуртовано. Ця зима не передбачає бути легшою, тому що інтенсифікація ударів по інфраструктурі ворога збільшилася суттєво, в рази. Але і ми маємо бути більш готовими», — сказав прем’єр.

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За словами Корецького, в Україні продовжується реалізація планів стійкості. На їхню реалізацію уряд розподілив 35 млрд грн. Регіони та держпідприємства вживають заходів, щоб максимально бути готовими до опалювального сезону.

Як зазначив прем’єр, близько 19,5 тисячі дитсадків і шкіл вже мають генератори, сонячні панелі або накопичувачі енергії. Ще 220 навчальних закладів цього року матимуть додаткове обладнання для роботи під час тривалих відключень світла, запевнив він. Крім того, держава виділилал 1 млрд грн на будівництво укриттів для дитячих садків.

«Повітряні тривоги, обстріли та відсутність електрики не повинні позбавляти дитину можливості навчання», — сказав Корецький.

Раніше на тлі масового поширення тривожних прогнозів про «зимовий апокаліпсис» і закликів залишати великі міста енергетичні експерти пояснили, де межа між реальними загрозами та ворожими ІПСО й хайпом.

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