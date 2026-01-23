"Цікавість буває фатальною": через повторний удар по Чернігівщині поранені 4 людей (фото)

Наслідки атаки на Вертіївку на Чернігівщині / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Декілька російських безпілотників удень 23 січня атакували аграрне підприємство у Вертіївці на Чернігівщині. Внаслідок повторного удару були поранені четверо цивільних чоловіків, які вийшли оглянути місце події до завершення повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Декілька дронів атакували Вертіївку у Ніжинському районі. Сталися влучання по території аграрного підприємства. Через ворожі удари четверо цивільних чоловіків віком від 35 до 74 років зазнали поранень середнього та важкого ступеня і усі потрапили до лікарні. Медики обстежують постраждалих і надають необхідну допомогу.

Реклама

Чаус описав обставини атаки.

«Після перших ударів люди вийшли оглянути місце події, хоча повітряна тривога тривала. А це пряма загроза життю. Був повторний удар. Як наслідок — четверо людей з пораненнями в лікарні. Така цікавість буває фатальною», — йдеться в повідомленні очільника ОВА.

Він закликав не ходити на місце «прильоту», навіть якщо дуже хочеться побачити безпілотник. Також не слід знімати все на відео. Натомість необхідно зважати на повітряну тривогу.

Чаус наголосив, що ворог дуже підступний, і випадки повторних ударів є непоодинокими.

Реклама

Наслідки атаки на Вертіївку на Чернігівщині / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Нагадаємо, 22 січня російські окупанти атакували будівлю школи в Семенівці на Чернігівщині за допомогою безпілотників «Молнія». Чаус повідомив про два вибухи, внаслідок яких приміщення зазнало пошкоджень. Оскільки через постійні загрози діти у прикордонні навчаються дистанційно, минулося без постраждалих.