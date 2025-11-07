"Ціль номер один" для РФ: Зеленський пояснив, навіщо Путіну потрібне швидке захоплення Покровська

Росія намагається захопити Покровськ якомога скоріше / © Associated Press

Росії треба захопити Покровськ якомога швидше, щоб просувати наратив про те, що вона нібито може захопити весь Донбас.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу для ЗМІ у п’ятницю, 7 листопада, в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Покровськ як інструмент впливу на Захід

Президент пояснив, що Покровськ для окупантів сьогодні є «ціллю №1» і має не лише військове, а й ключове пропагандистське значення. Захоплення міста Москва планує використати як доказ своїх «успіхів на полі бою».

«Я думаю, що це фактор, який може впливати і на просування санкцій, і так само на їхнє відтермінування. Цією історією про Покровськ вона [Росія — ред.] хоче показати успіхи на полі бою», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Росія «дуже боїться» сильних рішень з боку Сполучених Штатів Америки, особливо якщо на полі бою немає реального успіху. Тому, захопивши Покровськ, Кремль зможе «повернути цей наратив» і спробувати переконати західні країни, що російська армія «захопить схід України», а ті своєю чергою змусять Київ «вийти з Донбасу».

Колосальні втрати Росії у штурмах

Президент також повідомив подробиці щодо ситуації безпосередньо в Покровську. За його словами, на цьому напрямку ворог здійснює колосальний тиск і водночас зазнає безпрецедентних втрат.

Загалом у Покровську зараз перебувають 314 російських військових.

За три доби місто пережило 220 штурмів.

5 листопада окупанти намагалися штурмувати місто за допомогою техніки, але втратили її.

Президент також підкреслив, що загальні втрати РФ у жовтні стали найбільшими від початку повномасштабної війни: лише за допомогою українських дронів було знищено щонайменше 25 тисяч російських військових, і це лише підтверджені втрати.

Щодо інших напрямків Зеленський повідомив про просування ЗСУ в Куп’янську та про те, що ситуація може ускладнитися у Вовчанську, оскільки ворог накопичує там сили.

Нагадаємо, російські сили в Покровську застосовують тактику ізоляції логістичних маршрутів: влаштовують засідки та атакують дрони, щоб перерізати постачання ЗСУ. Українські війська продовжують боротися, щоб утримати свої позиції.