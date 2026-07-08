Співзасновник і головний конструктор української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

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Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс готується до проведення перших бойових випробувань власної балістичної ракети по цілях на території країни-агресорки вже цієї осені. Поява такого озброєння суттєво розширить ударні можливості Сил оборони щодо ураження глибоко захищених військових об’єктів.

Про це повідомив співзасновник і головний конструктор української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

За його словами, зараз проєкт відділяє від наступного етапу лише тестування двигуна. Після його успішної перевірки та підтвердження керованості ракети розпочнуться безпосередні випробування з цілями на ворожій території.

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«Щойно ми випробуємо двигун — починаємо льотні іспити. Щойно побачимо, що ракета керована і робить те, що їй задає алгоритм, далі починаємо іспити на Росії», — заявив експерт.

У відповідь на запитання про потенційні мішені для нової зброї він назвав столицю РФ та об’єкти, на яких виготовляється зброя для ударів по Україні.

«Перше — це Москва, … захищені їхні військові підприємства», — наголосив Штілерман.

Конструктор висловив упевненість, що російські системи протиповітряної оборони не мають достатнього досвіду перехоплення балістики, тому не зможуть ефективно протидіяти ударам української зброї.

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Нагадаємо, в Україні представили багатоцільовий морський дрон MOBIDIK. Він може оснащуватися далекобійними дронами класу middle strike та ракета-дроном.

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