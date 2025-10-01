ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3469
2 хв

Ціла родина не змогла вибратися з власної домівки: що відомо про жертв страшної негоди в Одесі

Жертвами страшної негоди, яка накрила Одесу, стали дев’ятеро людей.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Негода в Одесі

© Facebook/Геннадій Труханов

Вчора, 29 вересня, страшна негода накрила Одесу і вирувала всю ніч. Зокрема, на цокольному поверсі загинула сім’я з 5 людей — їх накрила хвиля, вони не змогли вибратися з будинку.

Про це заявила речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна в ефірі телемарафону.

Негода в Одесі: що відомо про загибель людей

За словами речниці, ситуація станом на ранок дещо стабілізувалася, адже дощ перестав іти. Вода поступово сходить. На жаль, наслідки стихії є вкрай трагічними — загинули люди.

Рятувальники повідомили, що знайшли тіло 23-річної дівчини, яка зникла вчора ввечері. Вона не вижила.

«Негода забрала життя 9 людей. Це дуже багато, ми не пам’ятаємо колись такого, щоб через дощ загинуло 9 людей» — розповіла речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Жертвою негоди стала родина з 5 людей, які мешкали на цокольному поверсі. Вони не змогли вибратися з власної домівки. Також загинули три жінки — їх накрило хвилею і понесло течією.

Аверіна додала, що доба та ніч була дуже важкою для рятувальників. Працівники ДСНС витягували людей із підтопленого транспорту.

«Ми евакуйовували людей із 7 автобусів. Тільки в одному з них було 50 людей. Там, де ми діставали людей, вода була вище грудей», — сказала вона.

Нагадаємо, в Одесі та районі через негоду загинули 9 людей. Серед жертв — дитина. Потужна злива спричинила підтоплення низки вулиць, фіксують пошкодження комунальної інфраструктури.

«Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку… Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів», — йдеться у повідомленні.

