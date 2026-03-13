"Ціла Санта-Барбара": Зеленський розповів, чому затягуються мирні переговори

Підготовка до мирних переговорів щодо закінчення війни перетворилася на складний процес із постійним перенесенням термінів та суперечками щодо локації. Зустріч, яка мала відбутися наступного тижня, перенесли. Про це попросили США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі кореспондентці «Суспільного».

За його словами, Україна виявила максимальну гнучкість і підтвердила готовність делегації прибути до Вашингтона або Маямі. Водночас Росія пропонувала обрати нейтральні майданчики в Туреччині чи Швейцарії. Проте цей варіант не отримав погодження з боку Сполучених Штатів.

«Там ціла ж Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці. Тому що війна й безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території Сполучених Штатів Америки», — пояснив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що організаторами зустрічі виступають саме Сполучені Штати, тому остаточне рішення залежить від їхньої позиції. Україна зі свого боку готова до переговорів на будь-якому запропонованому майданчику — чи то у США, Туреччині, чи то у Швейцарії або ОАЕ.

«Залежить від американців. Вони організатори цієї зустрічі. Чекаємо від них», — підсумував він.

