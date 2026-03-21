Ціле місто залишилося без світла після російської атаки: подробиці

Відключення світла. / © Associated Press

У суботу, 21 березня, російська армія знову атакувала енергетику України. Тисячі мешканців міста Славутич залишилися без електропостачання.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Унаслідок ранкової атаки тимчасово без централізованого електропостачання залишився Славутич. Без світла залишилися майже 21 тисяча мешканців», — наголосив голова ОВА.

За словами чиновника, об’єкти критичної інфраструктури міста перевели на резервне живлення. Зокрема, тепло- та водопостачання забезпечені, працюють зв’язок та Інтернет працюють. Водночас заклади соціальної сфери працюють на генераторах і акумуляторах. У Славутичі також діють «Пункти незламності».

«Енергетики вже працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну домівку», — наголосив Калашник.