Укрaїнa
352
2 хв

Цілеспрямоване знищення Чернігівщини: яким областям приготуватися

РФ «виносить» одну область — Чернігівську, щоб не розкидати ресурси. Проте наступниими можуть стати Суми і Харків.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Росія змінила тактику: Чернігівщина — нова ціль, а хто наступний

Російські окупанти цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру та логістику на Чернігівщині. Не виключено, що така сама доля може спіткати якусь іншу прикордонну область.

Про це заявив волонтер і військовий інструктор Роман Донік у своєму Facebook.

«Те що зараз відбувається в Чернігові, найближчим часом очікує ще якусь з прифронтових областей з обласним центром близьким до кордону. Бо там не „випадкові влучання“. Там цілеспрямований виніс цивільної інфраструктури та логістики. Електромережі, залізниця і наші логістично важливі кластери», — пише Донік.

За його словами, росіяни зробили висновки з минулої зими і роблять роботу над помилками. Якщо раніше всі ресурси щодо ракет і дронів РФ «розкидала» по всіх областях, то тепер ціленаправлено «виносять» одну область.

«Можливо просто перевіряють схему. Інші тримають в напрузі, щоб не перекидувались засоби та ресурси. Винесуть ще кілька розв’язок та мостів і буде проблема. Велика», — розмірковує Донік.

Волонтер припускає, що наступною ціллю РФ після Чернігівщини може стати Сумська і Харківська області.

Нагадаємо, що загалом за останні тижні РФ методично знищує Чернігівщину. Так, сьогодні, 15 жовтня, росіяни вдарили «Ланцетами» по автозаправках у Чернігові та його передмісті. Вчора через атаку РФ на енергооб’єкти 30 населених пунктів у Ніжинському районі залишилися без електропостачання.

2 жовтня місто Ніжин Чернігівської області залишилося повністю без електропостачання внаслідок ударів РФ. 1 жовтня, місто Славутич і частина Чернігівщини були знеструмлені через атаку РФ.

