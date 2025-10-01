"Цілеспрямовано гатять": експерт пояснив, як Росія обирає цілі для атак по містах України

Російська атака на Україну / © ТСН.ua

Для своїх атак по Україні Росія обирає місця компактного проживання людей, щоб завдати шкоди якнайбільшій кількості мирного населення.

Про це президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків «АОПА Україна» Геннадій Хазан розповів у ефірі телеканалу «Еспресо».

У контексті захисту міст від російських ударів Хазан наголосив на важливості наявності в України систем Patriot.

«Нам потрібні системи Patriot, щоб захистити великі міста й агломерації, де компактно проживають громадяни України», — сказав він.

За словами експерта, останні удари по Києву та Дніпру демонструють, що росіяни навмисно обирають цілі в місцях густого мешкання людей — типові п’яти- та дев’ятиповерхові будинки, щоб максимум пошкоджень припав на цивільне населення.

«Вони обирають цілі, вони не хиблять. Вони цілеспрямовано гатять по таких будинках і от власне завдання систем Patriot — прикрити місця можливого ураження цивільних громадян», — додав Хазан.

Експерт також звернув увагу на брак фінансування для придбання інших засобів ППО, зокрема малокаліберної зенітної артилерії, яку, за його словами, «пролюбили» під час попередніх закупівель озброєння. На думку Хазана, Україні потрібні додаткові засоби для підвищення відсотка збиття ворожих ракет і дронів.

Він також зазначив, що нині українські сили збивають 92-94% цілей під час ворожих атак, але навіть небагато «Шахедів», які проходять повз захист і несуть потужну бойову частину, влучають у житлові будинки. Це призводить до руйнувань і людських жертв.

Хазан додав, що у Європі стандарт роботи передбачає не менше 81% знищених цілей для найвищої оцінки, і зазначив, що українськи показник значно вищий.

Нагадаємо, 30 вересня російські війська атакували Дніпро. Ворог дронами вдарив по центру міста: виникли пожежі, були пошкоджені житловий будинок, офіси, гуртожиток, заклад культури та машини. Через атаку на Дніпро загинула одна людина, ще 31 — постраждала.

До слова, на думку мера Івано-Франківська Руслана Марцінків, Росія збільшить кількість ударів по Україні, зокрема по інфраструктурі, від 10 жовтня. Посадовець закликав бути готовими до можливих відключень електроенергії.