Цілі райони без води і масові пожежі: які наслідки ударів по Львову, Одесі, Дніпру та інших містах (фото)

Наслідки атаки на Україну 17 лютого

У Києві та низці областей вранці 17 лютого оголосили повітряну тривогу на тлі загрози ракетної атаки. Мешканців закликають негайно прямувати до укриттів цивільного захисту.

Повітряну тривогу і через загрозу ворожих БпЛА.

За даними моніторингових каналів, зафіксовано пуски ракет Х-101/555 зі стратегічної авіації РФ (Ту-95/Ту-160).

Наслідки в регіонах

Дніпро та Дніпропетровська область

У Дніпрі під час ворожої атаки сталася пожежа в одному з районів міста. Пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.

Ворог атакував Дніпропетровську область ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударом були 5 районів.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Telegram.

Наслідки удару по Дніпропетровщині

Наслідки удару по Дніпропетровщині

Наслідки удару по Дніпропетровщині

У Дніпрі понівечені приватне підприємство, адмінбудівлі, оселі та автівки.

У Кривому Розі пошкоджене підприємство. У Криничанській громаді Кам’янського району — житло.

У Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок.

На Нікопольщині росіяни атакували сам Нікополь, Червоногригорівську і Покровську громади. Побиті інфраструктура, магазини, навчальний центр, багатоквартирні будинки та з десяток авто.

Люди не постраждали.

Кіровоградська область

Через сьогоднішню дронову атаку маємо наслідки.

У Новоукраїнському районі сталося загоряння приватного будинку. Рятувальники оперативно локалізували пожежу. Також пошкоджено автомобілі.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

На щастя, загиблих і травмованих немає. Ситуація під контролем.

Одеса

Вночі 17 лютого армія Російської Федерації атакувала Одесу безпілотниками. Пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Відомо про трьох потерпілих.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За даними чиновника, відомо про двох постраждалих чоловіків. Один із них перебуває у важкому стані, а стан іншого медики оцінюють як середнього ступеню тяжкості. Їх шпиталізували до медзакладу. Окрім того, потерпілій жінці лікарі надали допомогу на місці.

Наслідки удару по Одесі

За даними МВА, внаслідок атаки на Одесу було пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому — пошкоджено магазин та СТО.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Оле Кіпер додав, що в Одесі один з БпЛА влучив у квартиру на верхніх поверхах багатоквартирного будинку. Ще один дрон впав поблизу приватного будинку, пошкодивши фасад та скління, інший — на території гаражного кооперативу, де було пошкоджено сім гаражів та два автомобілі.

В «Інфоксводоканалі» повідомили, що через знеструмлення об’єктів без водопостачання опинилися споживачі Київського та частини Хаджибейського районів Одеси, а також с. Лиманка, с. Червоний хутір, ж/м «Райдужний», ж/м «Совіньон 1–5», ж/м «Чорноморка», ЖКП «Таїрово».

На підприємстві попереджають, що може спостерігатися зниження тиску і відсутність води на верхніх поверхах у деяких споживачів Хаджибейського та Приморського районів.

Івано-Франківська область

Зранку 17 лютого під час повітряної тривоги у Бурштині Івано-Франківської області сталося кілька вибухів.

Про це повідомили моніторингові канали та місцеві медіа.

Зауважимо, повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 06:10. Повітряні сили попереджали про крилаті ракети у напрямку міста Бурштин.

За даними моніторингових каналів, на місто летіло щонайменше чотири ракети. Зокрема, Х-101 та «Калібри».

Зауважимо, що у квартирах мешканців Бурштина припинилося централізоване теплопостачання та подача гарячої води.

Львів та Львівська область

У Львівському районі вранці 17 лютого працює протиповітряна оборона. Усе через російський дрон, зафіксований у напрямку Львова.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Львівський район. Працює ППО», — йдеться в короткій заяві.

До цього моменту Козицький інформував про ворожий безпілотник курсом на Львів.

«Ворожий дрон на підльоті до Львова. Перебувайте у безпечних місцях. Не ігноруйте сигнали тривоги», — закликав своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий.

Де ще лунали вибухи

У ніч проти 17 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Вибухи лунали у низці населених пунктів по всій Україні:

Одеса

Охтирський р-н (Сумщина)

Кривий Ріг/р-н

Охтирка (Сумщина)

Дніпро

Запоріжжя

Синельникове (Дніпропетровщина)

Лозова (Хaркiвщина)

Кропивницький

Полтавський р-н

Олександрія (Кіровoградщина)

Сновськ (Чернiгівщина)

Чугуїв/р-н (Хaркiвщина)

Вінниччина

Стрийський р-н (Львівщина

Житомирщинa.

Війна в Україні — останні новини

Росія готує нові масовані удари по енергетиці

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що українська розвідка фіксує підготовку Росії до подальших масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

«Розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці. Треба, щоб ППО була налаштована правильно», — заявив глава держави.

За словами Зеленського, російські атаки постійно «еволюціонують» і стають комбінованими, що вимагає особливого захисту та своєчасної підтримки з боку партнерів. Зеленський підкреслив, що будь-які затримки з постачанням ракет для ППО чи інших засобів захисту лише збільшують масштаби руйнувань.

Тили РФ горять

Сили оборони України уразили райони зосередження живої сили противника, вузол зв’язку та пункт управління БпЛА, повідомив Генштаб.

«У ніч проти 16 лютого, у районі н.п. Калинівка (ТОТ Запорізької області), уражено район зосередження живої сили противника. У районі Новопавлівки (ТОТ Донецької області) уражено вузол зв’язку ворога. У районі н.п. Березове (ТОТ Дніпропетровської області) наші воїни вдарили по зосередженню живої сили противника. У районі н.п. Затишок (ТОТ Донецької області) уражено пункт управління БпЛА окупантів», — йдеться у повідомленні відомства.