Цілі РФ на сході та півдні: Тимочко розповів про загрозу для двох областей

РФ атакує в бік Дніпра та Запоріжжя / © Associated Press

Російські війська розглядають можливість наступу в бік Запорізької та Дніпропетровської областей. Окупанти планують використовувати ці напрямки як флангове прикриття для своєї стратегічної наступальної операції на Донеччині.

Про це розповів військовий аналітик Іван Тимочко в ефірі телеканалу «Київ24».

Для чого РФ хоче атакувати південь

За словами експерта, пріоритетом ворога є не лише лобові фронтальні атаки на ключові міста Донецької області, як-от Покровськ чи Часів Яр. Противник і надалі намагатиметься атакувати в бік Запоріжжя та Дніпропетровська. Він пояснює це тим, що території Дніпропетровської області, власне, є фланговими зонами для стратегічного наступу російських сил на Донеччині.

Тимочко також наголосив, що після Покровська й Мирнограда стратегічно важливим для ворога є напрямок на Костянтинівку та Дружківку. Крім того, небайдужим для окупантів залишається і напрямок Часового Яру.

Ситуація на інших напрямках

Окрім спроб убезпечити свої фланги на півдні, окупаційні війська намагаються створювати напруження і на інших ділянках фронту. Зокрема, аналітик зазначив активізацію Лиманського напрямку, який залишається доволі цікавим для противника.

Також, за словами Тимочка, ворог намагається розтягнути сили української оборони, створюючи напруження на Харківщині, в районі Вовчанська, та продовжуючи спроби атакувати на Сумщині.

Нагадаємо, росіяни не відмовилися від планів захопити Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та Одесу. Але в ОПУ вважають, що Їм буде дуже важко це зробити. До того ж така ціль вимагатиме набагато більше часу, ніж хочуть окупанти.