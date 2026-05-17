Цілі вулиці пішли під воду, а авто плавають на дорогах: у двох містах України почався “потоп” через негоду (відео)
Після сильних злив підтоплення зафіксували в Івано-Франківську та Дніпрі. У Франківську вода зайшла до підземного паркінгу житлового комплексу, а в Дніпрі потоки води ускладнили рух на вулицях.
Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає ТСН.ua.
В Івано-Франківську внаслідок інтенсивної зливи підтопило підземний паркінг одного з житлових комплексів на вулиці Кисілевської.
За словами мешканців, вода почала швидко заходити у приміщення паркінгу після сильних опадів. Частина автомобілів, які перебували всередині, ймовірно, могла опинитися у воді.
Мешканці зазначають, що підтоплення сталося раптово, після того як містом пройшла інтенсивна злива. Наразі інформацію про масштаби пошкоджень та кількість підтоплених авто уточнюють.
Складна ситуація через негоду також у Дніпрі. За даними місцевих медіа, після сильного дощу вулиці міста почали йти під воду, а на окремих ділянках пересування транспорту та пішоходів суттєво ускладнене.
Зокрема, підтоплення фіксують на вулиці Шолом-Алейхема. На кадрах із міста видно, що потоки води рухаються проїжджою частиною, перетворюючи окремі вулиці на річки.
Офіційна інформація щодо наслідків негоди, пошкоджень інфраструктури та можливих постраждалих наразі уточнюється.
Раніше повідомлялось, що до України новою хвилею суне негода. Більшість областей заллють короткочасні дощі з грозами, проте температура повітря місцями прогріється до +25 градусів.