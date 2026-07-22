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Цілі вулиці пішли під воду, машини пливуть на дорогах: у великому місті України “потоп” через негоду (відео)
Через негоду затопило вулиці, частина міста залишилася без світла, а рух транспорту ускладнився.
Одесу накрила потужна злива, яка спричинила масштабні підтоплення в різних районах міста. Через негоду затопило дороги, двори багатоповерхівок і ринок «7 кілометр».
Про це повідомляє Одеська міська рада та очевидці у соціальних мережах.
На оприлюднених відео видно, як потужні потоки води рухаються дорогами, зносячи автомобілі та сміттєві баки. Також підтоплено двори житлових будинків і великі транспортні магістралі.
Через негоду в місті тимчасово перекрили окремі вулиці. Крім того, було призупинено рух частини трамвайних маршрутів.
Також повідомляється про локальні перебої з електропостачанням у деяких районах Одеси.
Окремо зазначається, що підтоплення зафіксовано й на території ринку «7 кілометр».
В Одеській міській раді закликали мешканців і гостей міста бути максимально обережними.
«Звертаємося до жителів та гостей міста не залишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках і під деревами та за можливості обмежити пересування містом», — наголосили в міськраді.
Міські служби продовжують ліквідовувати наслідки негоди.
До слова, гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів попереджав про погіршення погодних умов.
Синоптики зазначили, що 22 липня в Одещині та м. Одеса буде спостерігатись мінлива хмарність. Вдень помірний, місцями значний дощ, град. Вдень гроза. Температура вночі 15-20°, вдень 21-26°.
По м. Одеса також мінлива хмарність, температура вночі 18-20°, вдень 22-24°. Температура морської води 21-22°.
Нагадаємо, у вересні 2025 року в Одесі випала рекордна кількість опадів — 94 мм, що перевищувала місячну норму. Потужна злива паралізувала місто, спричинивши масштабні підтоплення, зупинку транспорту та руйнування. Загинули 9 людей, серед них була дитина. Рятувальники тоді евакуювали сотні людей. В області було оголошено День жалоби.