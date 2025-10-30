ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
339
Час на прочитання
1 хв

Цілодобові графіки відключень світла: в Україні 31 жовтня діятимуть обмеження

Енергетики попереджають, що час і масштаби відключень можуть змінюватися.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Цілодобові графіки відключень світла: в Україні 31 жовтня діятимуть обмеження

Цілодобові графіки відключень світла / © ТСН.ua

Через критичну ситуацію в енергосистемі завтра, 31 жовтня, в усіх регіонах України запроваджуються відключення світла протягом доби.

Про це повідомляє «Укренерго».

Як заявляють енергетики, рішення ухвалено через наслідки трьох масованих російських ракетно-дронових атак, які цього місяця серйозно пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури.

Графіки погодинних відключень

Обмеження електропостачання до населення буде чинним від 00:00 до 24:00, із навантаженням від 0,5 до 3 черг. Найбільші обмеження очікуються у вечірні години — з 16:00 до 18:00.

Графіки обмеження потужності застосовуватимуться протягом доби для промислових споживачів.

Енергетики попереджають, що час і масштаби відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українцям рекомендують слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

Нагадаємо, росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Проти 30 жовтня ворог бив по Кіровоградщині та Чернігівщині. І масованого удару завдав по Бурштину на Прикарпатті.

Дата публікації
Кількість переглядів
339
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie