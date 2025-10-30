Цілодобові графіки відключень світла: в Україні 31 жовтня діятимуть обмеження

Цілодобові графіки відключень світла / © ТСН.ua

Через критичну ситуацію в енергосистемі завтра, 31 жовтня, в усіх регіонах України запроваджуються відключення світла протягом доби.

Про це повідомляє «Укренерго».

Як заявляють енергетики, рішення ухвалено через наслідки трьох масованих російських ракетно-дронових атак, які цього місяця серйозно пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури.

Графіки погодинних відключень

Обмеження електропостачання до населення буде чинним від 00:00 до 24:00, із навантаженням від 0,5 до 3 черг. Найбільші обмеження очікуються у вечірні години — з 16:00 до 18:00.

Графіки обмеження потужності застосовуватимуться протягом доби для промислових споживачів.

Енергетики попереджають, що час і масштаби відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українцям рекомендують слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

Нагадаємо, росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Проти 30 жовтня ворог бив по Кіровоградщині та Чернігівщині. І масованого удару завдав по Бурштину на Прикарпатті.