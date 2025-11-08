Цілодобові графіки відключення світла у більшості регіонів: "Укренерго" посилило обмеження

Графіки відключень діятимуть цілодобово / © ТСН

Реклама

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, спричиненою російськими обстрілами, сьогодні, 8 листопада, заходи обмеження споживання подовжено до кінця доби. Крім того, на завтра, 9 листопада, у більшості регіонів України запроваджуються графіки погодинних відключень протягом цілої доби.

Про це повідомили в «Укренерго».

Обсяг та час застосування заходів обмеження споживання електроенергії на суботу, 9 листопада:

Реклама

Графіки погодинних відключень: застосовуватимуться з 00:00 до 23:59 обсягом від 2 до 4 черг у більшості регіонів країни. Це означає, що відключення діятимуть протягом усієї доби.

Графіки обмеження потужності: застосовуватимуться з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись», — зауважили в «Укренерго».

Енергетики звернулися до всіх громадян із закликом максимально заощаджувати електроенергію. Навіть коли світло з’являється за графіком, важливо не витрачати її марно, щоб допомогти енергосистемі стабілізуватись.

В «Укренерго» нагадали, що споживачам слід стежити за конкретними графіками відключень, які публікують регіональні оператори розподільчих систем, оскільки саме вони визначають, які черги та в який час будуть знеструмлені у конкретних населених пунктах.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ усі ТЕС «Центренерго» зупинилися та більше не генерують електроенергію. Це був наймасованіший удар по ТЕС від початку війни.