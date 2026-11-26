Відключення світла в Україні 27 листопада / © ТСН

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У п’ятницю, 27 листопада, в Україні протягом усієї доби діятимуть планові відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться всіх категорій споживачів.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Які графіки відключення світла діятимуть 27 листопада

Для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черг.

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Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Конкретні години знеструмлень залежать від регіону та групи споживачів. Час та обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК. (доповнюється)

Енергосистема України під ударами: що відбувається

Російські атаки продовжують завдавати шкоди українській енергетичній інфраструктурі. Вранці 26 листопада без електропостачання залишалися споживачі у семи областях — Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській. Енергетики розпочали ремонтні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Одним із серйозних наслідків російських ударів стала зупинка теплоелектростанції ДТЕК. Після масованої атаки її обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, через що станція припинила виробляти електроенергію.

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На тлі пошкоджень енергетичної інфраструктури та наближення холодів особливо гостро постає питання готовності України до зими. Синоптики попереджають про подальше похолодання від 27 листопада, а це означає, що навантаження на енергосистему зростатиме разом із потребою в опаленні.

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