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- Укрaїнa
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Цілував рідну землю: щемке відео повернення героїв з російського полону
Сльози, усмішки та щемливі обійми — так виглядало повернення українців з полону 4 липня.
4 липня Україна зустріла звільнених з російського полону військових та цивільних.
Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Він опублікув перші кадри щемливих моментів повернення.
На зворушливому відео видно, як українські військові ступають на рідну землю — хтось цілує її, інший — стає на коліно, не стримуючи сліз. Декотрі вже встигли зателефонувати рідним. Їх переповнюють емоції, які складно описати словами.
Наймолодшому зі звільнених — лише 20 років, найстаршому — 59. Серед повернених — не лише військові, а й цивільні громадяни, які також пройшли через неволю.
Це черговий важливий крок у справі звільнення всіх полонених українців. Кожен такий момент нагадує: боротьба триває не лише на фронті, а й за кожне життя наших громадян.
Нагадаємо, більшість із тих, хто повернувся перебували в російському полоні ще від 2022 року. Вони боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні.