Цілував рідну землю: щемке відео повернення героїв з російського полону

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

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4 липня Україна зустріла звільнених з російського полону військових та цивільних.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Він опублікув перші кадри щемливих моментів повернення.

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На зворушливому відео видно, як українські військові ступають на рідну землю — хтось цілує її, інший — стає на коліно, не стримуючи сліз. Декотрі вже встигли зателефонувати рідним. Їх переповнюють емоції, які складно описати словами.

Наймолодшому зі звільнених — лише 20 років, найстаршому — 59. Серед повернених — не лише військові, а й цивільні громадяни, які також пройшли через неволю.

Дата публікації 15:54, 04.07.25 Кількість переглядів 9 Зворушливе повернення з полону: сльози, поцілунки землі та дзвінки рідним

Це черговий важливий крок у справі звільнення всіх полонених українців. Кожен такий момент нагадує: боротьба триває не лише на фронті, а й за кожне життя наших громадян.

Нагадаємо, більшість із тих, хто повернувся перебували в російському полоні ще від 2022 року. Вони боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні.

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