Атака на Ізюм 19 листопада

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Зранку 19 листопада росіяни атакували житловий будинок у місті Ізюм на Харківщині, внаслідок чого зруйновано один із під’їздів. Є постраждалі діти.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Постраждали діти: росіяни вгатили по будинку в Ізюмі

Станом на 13:20 стало відомо про 14 постраждалих.

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Унаслідок російської атаки відомо про 12 постраждалих. Медики надали допомогу чотирьом дітям.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Спершу повідомлялося, що під завалами можуть бути люди.

Від російського удару відомо про зруйнований під’їзд та пожежу у квартирі на п’ятому поверсі в будинку навпроти.

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На місці працюють екстрені служби.

Нічна атака на Україну 19 листопада: головне

Нагадаємо, під час нічної атаки РФ по Житомирщині постраждала одна людина, а в чотирьох приватних житлових будинках пошкоджено скління вікон. За даними ДСНС, на місці влучань виникли пожежі, які рятувальники вже повністю ліквідували.

Загалом із вечора 18 листопада до ранку російські війська атакували Україну протикорабельними ракетами «Онікс» і 98 дронами, серед яких був 61 реактивний «Шахед». Сили ППО знешкодили 69 безпілотників, однак у 18 місцях зафіксовано влучання — так, через масований удар по півдню Одещини пошкоджено об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури.

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