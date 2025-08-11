Ціна на борщовий набір поступово знизиться: коли це станеться

Овіочі, борщовий набір / © УНІАН

Поточного сезону Україна очікує приросту овочів — до 800 тисяч тонн. Ціна на борщовий набір почне поступово знижуватися наприкінці літа.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі «Ранок.LIVE».

«Це додаткові можливості, які будуть впливати на зниження ціни. Що стосується борщового набору, пік зниження ми очікуємо наприкінці серпня-на початку вересня, коли буде збір овочевих культур», — йдеться у матеріалі.

Що ж до плодових дерев, таких як груша та яблуко, через заморозки вони дуже постраждали.

«Не слід очікувати на ціни минулого року. В міру збільшення пропозицій ціна трішки просяде, але не набагато», — завершив експерт.

Нагадаємо, в Україні спостерігається загальна тенденція до зниження цін на деякі овочі. Втім часник, навпаки, демонструє стрімке здорожчання. За даними порталу Мінфін, від червня до липня 2025 року його вартість значно зросла: