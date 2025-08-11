- Дата публікації
Ціна на борщовий набір поступово знизиться: коли це станеться
Через весняні заморозки врожай 2025 року сильно постраждав.
Поточного сезону Україна очікує приросту овочів — до 800 тисяч тонн. Ціна на борщовий набір почне поступово знижуватися наприкінці літа.
Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі «Ранок.LIVE».
«Це додаткові можливості, які будуть впливати на зниження ціни. Що стосується борщового набору, пік зниження ми очікуємо наприкінці серпня-на початку вересня, коли буде збір овочевих культур», — йдеться у матеріалі.
Що ж до плодових дерев, таких як груша та яблуко, через заморозки вони дуже постраждали.
«Не слід очікувати на ціни минулого року. В міру збільшення пропозицій ціна трішки просяде, але не набагато», — завершив експерт.
Нагадаємо, в Україні спостерігається загальна тенденція до зниження цін на деякі овочі. Втім часник, навпаки, демонструє стрімке здорожчання. За даними порталу Мінфін, від червня до липня 2025 року його вартість значно зросла:
Звичайний часник — у червні середня ціна за кілограм часнику становила 153,51 гривні. Проте вже до 30 липня вона підскочила до 176,40 гривні, що становить зростання більш ніж на 22 гривні.
Молодий часник — минулого місяця його можна було придбати в середньому за 138,33 гривні за кілограм, то сьогодні його ціна сягає 161,75 гривні.