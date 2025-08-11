ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Ціна на борщовий набір поступово знизиться: коли це станеться

Через весняні заморозки врожай 2025 року сильно постраждав.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Овіочі, борщовий набір

Овіочі, борщовий набір / © УНІАН

Поточного сезону Україна очікує приросту овочів — до 800 тисяч тонн. Ціна на борщовий набір почне поступово знижуватися наприкінці літа.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі «Ранок.LIVE».

«Це додаткові можливості, які будуть впливати на зниження ціни. Що стосується борщового набору, пік зниження ми очікуємо наприкінці серпня-на початку вересня, коли буде збір овочевих культур», — йдеться у матеріалі.

Що ж до плодових дерев, таких як груша та яблуко, через заморозки вони дуже постраждали.

«Не слід очікувати на ціни минулого року. В міру збільшення пропозицій ціна трішки просяде, але не набагато», — завершив експерт.

Нагадаємо, в Україні спостерігається загальна тенденція до зниження цін на деякі овочі. Втім часник, навпаки, демонструє стрімке здорожчання. За даними порталу Мінфін, від червня до липня 2025 року його вартість значно зросла:

  • Звичайний часник — у червні середня ціна за кілограм часнику становила 153,51 гривні. Проте вже до 30 липня вона підскочила до 176,40 гривні, що становить зростання більш ніж на 22 гривні.

  • Молодий часник — минулого місяця його можна було придбати в середньому за 138,33 гривні за кілограм, то сьогодні його ціна сягає 161,75 гривні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie