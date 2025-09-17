- Дата публікації
Ціна одного року війни: Зеленський приголомшив сумою військових витрат України
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що власним коштом Україна покриває лише половину військових витрат.
Один рік війни коштує Україні 120 мільярдів доларів. Кошти на військові витрати надходять з двох джерел: власного бюджету держави та іноземної допомоги від союзників.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з головою Європарламенту Робертою Мецолою у Києві 17 вересня.
Володимир Зеленський зазначив, що фінансова підтримка від партнерів є критично важливою для України. Він назвав це «великим викликом» для уряду та країни загалом.
«Ціна одного року [бойових дій — ред.] — це 120 мільярдів, 60 — дає український бюджет, а 60 мені ще потрібно знайти на наступний рік», — заявив президент.
Зеленський висловив сподівання, що наступного року війна все ж таки закінчиться, але зауважив, що держава має і «план Б», який передбачає необхідність фінансування потреб Сил оборони у розмірі 120 мільярдів доларів.
«План А — це завершити війну, план Б — 120 мільярдів. І це великий виклик», — зазначив президент.
Він зауважив, що такий обсяг коштів не буде потрібен у мирний час, але зараз це питання є надзвичайно важливим.
«Я не кажу, що нам треба буде в мирний час після припинення вогню так багато коштів протягом 10 років, але в будь-якому разі ви повинні розуміти об’єм цього питання», — підсумував Володимир Зеленський.
