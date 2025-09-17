Ціна одного року війни: Зеленський приголомшив сумою військових витрат України

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Один рік війни коштує Україні 120 мільярдів доларів. Кошти на військові витрати надходять з двох джерел: власного бюджету держави та іноземної допомоги від союзників.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з головою Європарламенту Робертою Мецолою у Києві 17 вересня.

Володимир Зеленський зазначив, що фінансова підтримка від партнерів є критично важливою для України. Він назвав це «великим викликом» для уряду та країни загалом.

«Ціна одного року [бойових дій — ред.] — це 120 мільярдів, 60 — дає український бюджет, а 60 мені ще потрібно знайти на наступний рік», — заявив президент.

Зеленський висловив сподівання, що наступного року війна все ж таки закінчиться, але зауважив, що держава має і «план Б», який передбачає необхідність фінансування потреб Сил оборони у розмірі 120 мільярдів доларів.

«План А — це завершити війну, план Б — 120 мільярдів. І це великий виклик», — зазначив президент.

Він зауважив, що такий обсяг коштів не буде потрібен у мирний час, але зараз це питання є надзвичайно важливим.

«Я не кажу, що нам треба буде в мирний час після припинення вогню так багато коштів протягом 10 років, але в будь-якому разі ви повинні розуміти об’єм цього питання», — підсумував Володимир Зеленський.

