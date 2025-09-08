"Ціни лише ростуть": правозахисник розповів про ситуацію з хабарями в ТЦК

Мобілізація в Україні

Реклама

Заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький прокоментував заяву військового командира з ніком Ротан Кримський про вимагання хабаря в одному з київських ТЦК та СП.

Про це Старенький висловився у ефірі телеканалу «Новини.LIVE».

За словами правозахисника, схожі факти з хабарництвом у ТЦК відомі в адвокатському середовищі вже кілька років, і «ціни лише ростуть».

Реклама

«У мене більше занепокоєння викликає те, що ця інформація вже поширюється декілька років. Вибачте — «ціни» тільки ростуть на отакі події. А у Командування Сухопутних військ, яким підпорядковуються територіальні центри комплектування, у них — занепокоєння. Це нагадує занепокоєння ООН, яке розуміє, що відбувається, але не хоче нічого робити», — висловився Старенький.

За його словами, Командування Сухопутних військ повинне провести відповідну перевірку. Правозахисник стверджує, що там «знають набагато більше, ніж пишуть».

«До речі, в тому пості (Командування Сухопутних військ — ред.) написано, де це все відбувалося — на ДВРЗ. Ми знаємо, як там відбувається, і в нашому адвокатському середовищі відомі ці факти. За кожним з них ми і працюємо, і обговорюємо між собою, і будуємо відповідну стратегію захисту тих людей, які до нас звертаються», — розповів правозахисник.

Він наголосив, що проблема набуває «доволі системного характеру». На його думку, Командування Сухопутних військ не зможе та не захоче провести об’єктивну перевірку, тому слід втрутитися Офісу генерального прокурора та ДБР.

Реклама

«Проблема набагато більш серйозна, якщо самі військові вже про це говорять», — акцентував Старенький.

Нагадаємо, напередодні командир розвідувального взводу 28-ї бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський розповів про факти хабарництва в ТЦК. За його словами, у Києві просто піти додому з військкомату для військовозобов’язаного коштує 30 дол., скерування до конкретної військової частини, де бажає служити людина — 8000 дол.

Київський міський ТЦК звинуватив Кримського у поширенні «відвертого фейку, спрямованого на дискредитацію роботи ТЦК».

На скандал відреагували у Командуванні Сухопутних військ. Там заявили, що ситуація викликає серйозне занепокоєння, і закликали автора повідомлення надати детальну інформацію про інциденти, аби оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів.