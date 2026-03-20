Ціни на АЗС в Україні знову "злетіли": скільки коштує літр та на що чекати далі

В Україні вкотре зафіксували зростання цін на пальне. За останню добу великі мережі АЗС оновили цінники, підвищивши вартість бензину, дизеля та автогазу.

ТСН.ua розповідає, як змінилися ціни на пальне 20 березня, чому воно дорожчає та чи варто чекати на зниження цін на заправках.

Як змінилися ціни на пальне 20 березня

Найбільше здорожчання зафіксовано на дизельне пальне. Водночас бензин і автогаз також додали в ціні.

Бензин:

у мережах OKKO, WOG та SOCAR ціни на А-95 зросли на 1–2 грн — до 74,99–78,99 грн/л

на «Укрнафті» преміальний бензин, навпаки, подешевшав на 3 грн — до 68,99 грн/л

Дизель:

найрізкіше здорожчання — до 3–4 грн за літр

у WOG ціна зросла до 84,99–87,99 грн/л

на «Укрнафті» преміальне ДП здорожчало до 81,99 грн/л

Автогаз:

усі великі мережі синхронно підняли ціни на 1 грн

новий діапазон — 42,99–46,99 грн/л

Скільки коштує пальне на АЗС

Станом на 20 березня ціни на популярних заправках мають такий вигляд:

OKKO: бензин А-95 — 74,99 грн/л, дизель — 83,99 грн/л, газ — 46,99 грн/л;

WOG: бензин А-95 — 74,99 грн/л, дизель — до 87,99 грн/л, газ — 46,98 грн/л;

SOCAR: бензин А-95 — 74,99 грн/л, дизель — до 86,99 грн/л, газ — 46,98 грн/л;

«Укрнафта»: бензин А-95 — 68,99 грн/л, дизель — від 77,99 грн/л, газ — 42,99 грн/л.

Чому дорожчає пальне

Зростання цін пов’язане зі світовими коливаннями ринку нафти. Найбільше дорожчає дизель, адже Європа та Україна залежні від імпорту з Близького Сходу.

За словами експерта Сергія Куюна, ціни можуть наблизитися до 90 грн за літр.

Водночас засновник групи компаній Prime та експерт з ринку палива Дмитро Льоушкін зазначає, що протягом найближчого тижня на преміальних заправках (OKKO, WOG) бензин може піднятися до 85 грн/л, а дизель — до 95 грн/л. На менш відомих АЗС водії можуть заощадити до 5 грн на літрі, але загальна тенденція залишиться зростальною.

Причина — зростання світових цін на нафту і ф’ючерсів на газойль, а також вичерпані запаси дешевшого пального в Україні. За його словами, гуртова ціна дизеля на кордоні вже становить 81 грн/л, а бензину — близько 70 грн/л. Лише державна мережа «Укрнафта» поки може трохи стримувати підвищення за кошт податкових механізмів.

Коли ціни можуть знизитися

Експерт Льоушкін каже, що паніку не варто підсилювати. Світові ціни на нафту марки Brent з часом стабілізуються на рівні 105–110 доларів за барель завдяки вивільненню резервів.

Після цього ціни на пальне в Україні можуть зафіксуватися на таких позначках: дизель — 85 грн/л, бензин — 78 грн/л.

Натомість нинішні ажіотажні стрибки, за його словами, зумовлені страхом перед новими ударами по нафтопромислах на Близькому Сході. Проте з часом ринок усвідомить, що надовго вивести з ладу такі об’єкти вкрай складно. Наприклад, для повного зупинення НПЗ у Саудівській Аравії знадобилося б влучання понад 80 ракет.

Чи є дефіцит пального

Попри підвищення цін, за словами експертів, дефіциту пального в Україні немає. Постачання залишаються стабільними, а ринок працює без ажіотажу.

Як отримати кешбек на пальне

Уряд для пом’якшення ситуації запровадив «паливний кешбек». Українці можуть отримати до 15% компенсації, але не більше ніж 1000 грн на місяць.

Отримати компенсацію можна під час заправлення на АЗС, які беруть участь у програмі. Отримані кошти не видаватимуть готівкою. Їх можна буде використати на визначені категорії витрат.