Чи впадуть ціни на заправках: експерт розповів, на що чекати українцям найближчим часом

Експерт розповів, чи знизаться ціни на пальне в Україні

В Україні наразі немає жодних передумов для зниження цін на пальне.

Про це в етері «КИЇВ24» заявив експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.

Він зазначив, що ціни «Укрнафти» на бензин А-95 та дизель зараз нижчі за середні по країні, однак це ще не привід для оптимізму, наголошує фахівець.

«В мене позитивних новин в цьому сенсі поки що немає», — зауважив експерт.

За його словами, державну компанію фактично змусили продавати пальне дешевше за ринкову вартість. Через це «Укрнафта» працює собі у збиток, а отже, говорити про реальне здешевшання пального поки що не доводиться.

Коли здешевшає пальне в Україні

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що ціни на пальне в Україні «вгамуються» лише після стабілізації ситуації на Близькому Сході. За її словами, події в Ірані є «віддзеркаленням ситуації» в регіоні.

Водночас фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що зниження цін на пальне залежить від трьох факторів:

зміцнення гривні

зниження світових цін на нафту, хоча б до 80 доларів за барель

стабільна економічна ситуація в Україні

