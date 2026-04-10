- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи впадуть ціни на заправках: експерт розповів, на що чекати українцям найближчим часом
Експерт ринку нафтопродуктів озвучив тривожний прогноз щодо цін на пальне в Україні.
В Україні наразі немає жодних передумов для зниження цін на пальне.
Про це в етері «КИЇВ24» заявив експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.
Він зазначив, що ціни «Укрнафти» на бензин А-95 та дизель зараз нижчі за середні по країні, однак це ще не привід для оптимізму, наголошує фахівець.
«В мене позитивних новин в цьому сенсі поки що немає», — зауважив експерт.
За його словами, державну компанію фактично змусили продавати пальне дешевше за ринкову вартість. Через це «Укрнафта» працює собі у збиток, а отже, говорити про реальне здешевшання пального поки що не доводиться.
Коли здешевшає пальне в Україні
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що ціни на пальне в Україні «вгамуються» лише після стабілізації ситуації на Близькому Сході. За її словами, події в Ірані є «віддзеркаленням ситуації» в регіоні.
Водночас фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що зниження цін на пальне залежить від трьох факторів:
зміцнення гривні
зниження світових цін на нафту, хоча б до 80 доларів за барель
стабільна економічна ситуація в Україні
Читайте також:
Пальне по 200 грн: чи реальний такий сценарій для України — прогноз експертів
Кешбек на пальне: в уряді пояснили, що буде з виплатами у травні