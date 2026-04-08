Ціни на бензин в Україні почали падати: в уряді дали новий сигнал

Ціни на пальне / © Associated Press

Ціни на пальне в Україні залишаються доволі високими. Однак сьогодні на світових ринках почалося здешевлення нафти. Перші українські АЗС теж почали знижувати ціни.

Коли подешевшає паливо в Україні, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після зустрічі з головою правління НАК «Нафтогаз України».

Коли подешевшає паливо в Україні

Свириденко поділилася подробицями поточної ситуації на світовому ринку нафти та нафтопродуктів.

«Фіксуємо зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні», — написала прем’єрка.

За словами Свириденко, державна мережа АЗК «Укрнафта» вже почала коригувати ціни на пальне. Розпочалося поступове зниження цін на бензин та дизель.

У разі, якщо збережеться позитивна динаміка на світових ринках, пальне продовжить падати в ціні.

Тепер зниження цін очікують і від інших мереж АЗС.

«Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури», — додала посадовиця.

Станом на 8 квітня ситуація з паливом в Україні залишається стабільною. Наразі дефіциту немає. У березні 2026 року в Україну завезли рекордну кількість палива за останні п’ять років.

Таку ж динаміку обіцяють зберегти і на квітень 2026 року.

Ціни на бензин сьогодні

Попри тенденцію здешевлення палива на світових ринках, на українських АЗС ще тримаються високі ціни. На деяких українських автозаправках євродизель коштує вже по 97 грн/літр.

Середня ціна А-95 досягла 76 грн.

А-100 здорожчав вже до 86 грн за літр у середньому.

Газ тримається ціни у 49 грн.