Ціни на картоплю продовжують знижуватися: з чим це пов'язано

Картопля / © pixabay.com

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Оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 15-25 грн/кг ($0,36-0,46/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій. Це в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це пише EastFruit.

Як зазначають оператори ринку, пропозиція картоплі на цьому тижні залишалася досить об’ємною, тоді як попит на продукцію залишався стриманим. Ба більше, чимало покупців скаржилися на якість продукції, що пропонується, і часто відмовлялися від закупівель.

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“Водночас варто зазначити, що на даний момент картопля в Україні коштує в середньому на 25% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Але з огляду на чималі обсяги цієї продукції на ринку, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в даному сегменті”, — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про низку корисних властивостей картоплі для здоров’я, про які варто знати.