Ціни на квіти до 8 березня: який букет можна купити на 1 тис. грн

Який букет можна придбати за тисячу гривень. / © pexels.com

Сьогодні, 8 березня, у квіткових магазинах, зокрема, Києва спостерігається підвищений попит. Покупці активно обирають тюльпани, троянди та нарциси, а ціни на популярні весняні квіти помітно варіюються залежно від сорту та розміру букета.

Кореспондентка «КИЇВ24» розповіда про це в ефірі телеканалу.

На прикладі одного із квіткових магазинів у Шевченківському районі Києва найпопулярніші квіти до свята коштують чимало.

За словами флористів, ціни на квіти починаються від 15-25 грн за штуку. Йдеться про нарциси. Тюльпани традиційно залишаються найпопулярнішим варіантом до 8 березня. Їхня вартість стартує приблизно від 55 грн за квітку, хоча дешевші сорти можуть коштувати близько і 16 грн за штуку.

Який букет можна придбати на 1000 грн

Флористи зазначають, що за тисячу гривень покупці можуть придбати приблизно від 15 до 21 тюльпана, залежно від сорту.

Вартість стартує приблизно від 55 грн за квітку / © unsplash.com

Троянди також користуються великим попитом. У магазинах можна знайти як бюджетні варіанти, так і дорожчі імпортні сорти.

«Наприклад, кенійські троянди коштують від 60 грн за штуку, тоді як великі високі квіти можуть сягати 110-115 грн», — каже флористка.

У середньому букет із троянд обійдеться покупцям приблизно у 2-3 тис. грн, залежно від кількості квітів.

У магазинах також пропонують готові святкові композиції. Найдорожчі букети можуть коштувати понад 8 тис. грн (букет з трояндами та еустомами), тоді як невеликі святкові набори доступні за значно нижчими цінами.

Ціни на квіти до 8 березня / © pixabay.com

Попри різну вартість, покупці кажуть, що обирають подарунки для близьких не лише за ціною. Чоловіки, з якими поспілкувалася кореспондентка, зазначають, що до 8 березня намагаються дарувати квіти або подарунки, які мають особисте значення для жінок — дружин, мам чи коханих.

За словами продавців, найбільший наплив покупців завжди очікують як у переддень свята, так і саме 8 березня, коли попит на квіти традиційно зростає.

Зазначимо, 8 Березня в Україні офіційно залишається державним святом — Міжнародним жіночим днем.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що 8 Березня ціни на квіткові композиції у столиці зросли. А саме, у підземних переходах центральної частини Києва вартість деяких букетів сягає майже 6 тис. грн. Тож, у порівнянні із цінами на пальне, про що останніми днями говорять все частіше, квіти «переплюнули» бензин.

Тим часом на автозаправних станціях 7 березня вартість бензину та дизеля стабілізувалася, а значних черг на АЗС у столиці наразі не спостерігається.