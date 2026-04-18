Ціни на ліки в Україні злетять: експерт назвав найвразливіший сегмент

Ліки здорожчають / © Pixabay

Найближчим часом в Україні вибірково здорожчають медичні препарати. Головна причина — зростання цін на пальне. Як наслідок, ціни на іноземні препарати зміняться.

Про це пише видання Delo.ua з посиланням на заяву директора Державного експертного центру МОЗ Едема Адаманова.

За його словами, здорожчання не буде тотальним, проте воно суттєво зачепить певні групи товарів, зокрема імпортні ліки. В цьому сегменті ціни можуть зрости на 10–15%. Це напряму пов’язано з курсом валют, з урахуванням якого закуповуються ліки.

Щодо доцільності запасів, то фахівці МОЗ застерігають від надмірного скуповування медикаментів «про запас». Потенційна економія при створенні резерву на 1–2 місяці є незначною порівняно з ризиками закінчення терміну придатності або закупівлі непотрібних препаратів.

Очікується, що вітчизняні ліки будуть більш стабільними в ціні, хоча вони також частково залежать від вартості імпортних інгредієнтів.

Нагадаємо, через загострення на Близькому Сході світові ціни на нафту пішли вгору. В Україні вартість бензину раптово злетіла.

Очільник парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав паливні компанії не піднімати ціни на бензин.

Проте експерти вважають, що в Україні на АЗС ціни на бензин і дизель можуть злетіти до 100–150 грн за літр.