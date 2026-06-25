Ціни на навчання в університетах України злетіли: де студенти заплатять найбільше

У Львівському національному університеті імені Івана Франка найдорожчою спеціальністю залишається «Право» / © Фото з відкритих джерел

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У провідних університетах України вартість навчання на найпопулярніших спеціальностях суттєво зросла і в окремих випадках наближається до 400 тис. грн за повний курс бакалаврату.

Про це йдеться у матеріалі «Економічної правди».

Скільки коштує навчання у топових вишах України

Найдорожчим серед популярних вишів залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Тут чотири роки навчання на спеціальностях «Менеджмент», «Право» та «Маркетинг» коштуватимуть майже 388 тис. грн. Порівняно з минулим роком ціни зросли приблизно на чверть.

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У Національному технічному університеті України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за аналогічними напрямами доведеться заплатити близько 335 тис. грн. Помітне здорожчання зафіксоване і в університетах Львова.

Найдорожчі та найпопулярніші спеціальності

Зокрема, у Львівському національному університеті імені Івана Франка найдорожчою спеціальністю залишається «Право», де повний курс навчання коштує понад 346 тис. грн. У «Львівській політехніці» вартість навчання на низці популярних напрямів уже досягла 300 тис. грн, а окремі спеціальності здорожчали на понад 50% за рік.

Попри високі ціни інтерес абітурієнтів до вищої освіти залишається стабільним. Найбільше заяв традиційно подають на спеціальності «Менеджмент», «Психологія», «Філологія», «Право» та «Маркетинг». Водночас популярні раніше «Комп’ютерні науки» поступово втрачають позиції в рейтингах вступників.

Найпопулярніші виші

За даними Міністерства освіти й науки, серед найпопулярніших закладів вищої освіти залишаються Львівський національний університет ім. Івана Франка, «Львівська політехніка», КНУ ім. Тараса Шевченка, КПІ ім. Ігоря Сікорського та Державний торговельно-економічний університет.

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Для часткової компенсації витрат держава продовжує програму освітніх грантів. Вступники, які показали високі результати національного мультипредметного тесту, можуть отримати від 17 до 25 тис. грн на рік або більше залежно від спеціальності та встановлених коефіцієнтів.

2026 року на фінансування освітніх грантів для студентів планують спрямувати понад 1,2 млрд грн. У Міністерстві освіти розраховують, що це дозволить більшій кількості абітурієнтів вступити на контрактну форму навчання і зменшити фінансове навантаження на родини.

Водночас експерти зазначають, що тенденція до здорожчання освіти, ймовірно, збережеться і надалі, адже університети змушені враховувати інфляцію, витрати на утримання інфраструктури та конкуренцію за викладацькі кадри.

Нагадаємо, Верховна Рада України хоче усунути можливість ухилення від військової служби для чоловіків старше 25 років, які вступають до навчальних закладів.

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