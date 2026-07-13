Ціни на пальне 13 липня: що змінилося на АЗС та де бензин і дизель найдорожчі

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Станом на прнеділок, 13 липня, найбільші мережі АЗС в Україні змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить приблизно 75,84 грн за літр, а дизельного пального — 76,81 грн за літр.

Про це пише «Главком».

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем більшість операторів залишили вартість бензину, дизеля та автогазу без змін.

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Водночас в однієї мережі А95+ здешевшав на 2 грн/л, тоді як А95 місцями здорожчав до 2,5 грн/л.

Дизельне пальне здебільшого здешевшало на 2 грн/л, хоча в окремих випадках його вартість зросла на менш як дві гривні. Ціна на ДП+ в одних мережах знизилася на 2 грн/л, а в інших, навпаки, зросла на 2 грн/л.

Також окремі оператори знизили вартість бензину А100 та А92 на 2 грн/л, а автогаз здешевшав на менше гривні.

Наразі найдорожчий бензин та дизель пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне традиційно можна знайти у «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

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Ціни на АЗС 13 липня 2026 року / © скриншот

Чи загрожує Україні дефіцит дизпалива

Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами зростання цін на дизельне пальне на тлі війни на Близькому Сході. Вартість дизеля в країні збільшилася на 33,9%. Хоча це відповідає глобальній тенденції, показник залишається нижчим, ніж у низці азійських держав.

Водночас директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн наголосив, що дефіциту дизельного пального на ринку немає і найближчим часом не очікується. За його словами, у березні обсяги постачання залишалися на рівні минулого року.

Ключові чинники та прогнози експертів щодо зміни цін на АЗС

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко пояснив, що зростання цін на бензин і дизельне пальне в Україні пов’язане не лише з війною на Близькому Сході, а насамперед із довгостроковими наслідками зупинки найбільшого нафтопереробного заводу країни. Водночас, за його словами, на ринок впливають і додаткові фактори.

«Основним об’єктивним чинником, який вплинув на збільшення цін, є те, що після зупинки найбільшого і фактично єдиного нафтопереробного підприємства в Україні понад 85% світлих нафтопродуктів залежать від імпорту», — зазначив Кириленко.

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Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі «Главкому» заявив, що ситуація на паливному ринку залишається складною не лише через світові ціни на нафту, а й через внутрішні регуляторні рішення, які поступово витісняють дрібних учасників ринку. На його думку, українські мережі АЗС працюють із вищою маржею, ніж європейські трейдери, однак контролюючі органи не поспішають втручатися.

Своєю чергою президент асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець вважає, що здорожчання нафтопродуктів спровокувало ланцюговий ефект і на ринку природного газу. За його словами, спекулятивні коливання на нафтовому ринку вже спричинили суттєве зростання цін на газ на європейських хабах, що ускладнює підготовку до опалювального сезону та наповнення сховищ.

Експерт також зазначив, що нинішня ситуація на паливно-енергетичному ринку значною мірою зумовлена психологічними настроями та спекулятивними чинниками, а не реальним дефіцитом ресурсів. На його переконання, урядові варто відмовитися від популістичних заходів на кшталт «паливного кешбеку» та зосередитися на податковій складовій вартості пального, яка перебуває у прямій компетенції держави.

Інші фактори зростання цін на пальне:

зростання обсягів попиту та скорочення обсягів пропозиції та запасів;

зростання фактичної вартості придбання нафтопродуктів та прогноз подальшого зростання собівартості нафтопродуктів;

збільшення вартості логістичних послуг;

неможливість порівняння умов і об’ємів зберігання палива на території України.

Нагадаємо, в Україні можуть змінитися правила роботи автозаправних станцій через загрозу російських ударів.

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