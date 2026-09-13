Ціни на пальне 13 вересня: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Пальне / © Associated Press

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Станом на 13 вересня 2026 року мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі KLO подорожчали всі види бензину та дизельне пальне.

Про це пише «Главком».

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Водночас вартість пального на UPG, ОККО, WOG, SOCAR та «Укрнафті» залишилася без змін.

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Наразі найдорожче пальне пропонують ОККО, WOG та SOCAR, а найнижчі ціни — на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне 13 вересня

UPG:

А-95 — 86,90 грн/л

А-95+ — 88,90 грн/л

ДП — 97,90 грн/л

ДП+ — 99,90 грн/л

А-100 — 95,90 грн/л

газ — 43,90 грн/л

ОККО:

А-95 — 87,90 грн/л

А-95+ — 90,90 грн/л

ДП — 98,90 грн/л

ДП+ — 99,90 грн/л

А-100 — 97,90 грн/л

газ — 44,90 грн/л

WOG:

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А-95 — 87,90 грн/л

А-95+ — 90,90 грн/л

ДП — 97,90 грн/л

ДП+ — 99,90 грн/л

А-100 — 97,90 грн/л

газ — 45,50 грн/л

KLO:

А-95 — 84,30 грн/л

А-95+ — 90,00 грн/л

ДП — 97,80 грн/л

ДП+ — 99,60 грн/л

А-100 — 96,60 грн/л

А-92 — 80,90 грн/л

газ — 43,90 грн/л

SOCAR:

А-95 — 88,90 грн/л

А-95+ — 91,90 грн/л

ДП — 98,90 грн/л

ДП+ — 100,00 грн/л

А-100 — 96,90 грн/л

газ — 44,90 грн/л

Укрнафта:

А-95 — 82,90 грн/л

А-95+ — 82,90 грн/л

ДП — 93,90 грн/л

ДП+ — 95,90 грн/л

А-92 — 80,90 грн/л

газ — 42,90 грн/л

БРСМ-Нафта:

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А-95 — 80,54 грн/л

ДП — 91,40 грн/л

газ — 41,87 грн/л

Найдорожчий А-95 наразі продають на SOCAR — 88,90 грн/л, а найдешевший — на «БРСМ-Нафті» за 80,54 грн/л.

Дизель найдорожчий також на SOCAR — 98,90 грн/л, а найдешевший — на «БРСМ-Нафті» — 91,40 грн/л. Найнижча ціна автогазу — 41,87 грн/л на «БРСМ-Нафті», найвища — 45,50 грн/л на WOG.

Раніше ми писали, що експерт прогнозує подальше здорожчання пального в Україні. За його оцінкою, дизель найближчим часом може коштувати близько 100 грн/л, а бензин — близько 90 грн/л. Водночас дефіциту пального не очікується.

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