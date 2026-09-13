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Ціни на пальне 13 вересня: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
13 вересня середня вартість бензину А-95 у представлених мережах АЗС становить близько 85,6 грн за літр, а дизельного пального — близько 96,7 грн за літр
Станом на 13 вересня 2026 року мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі KLO подорожчали всі види бензину та дизельне пальне.
Про це пише «Главком».
Водночас вартість пального на UPG, ОККО, WOG, SOCAR та «Укрнафті» залишилася без змін.
Наразі найдорожче пальне пропонують ОККО, WOG та SOCAR, а найнижчі ціни — на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне 13 вересня
UPG:
А-95 — 86,90 грн/л
А-95+ — 88,90 грн/л
ДП — 97,90 грн/л
ДП+ — 99,90 грн/л
А-100 — 95,90 грн/л
газ — 43,90 грн/л
ОККО:
А-95 — 87,90 грн/л
А-95+ — 90,90 грн/л
ДП — 98,90 грн/л
ДП+ — 99,90 грн/л
А-100 — 97,90 грн/л
газ — 44,90 грн/л
WOG:
А-95 — 87,90 грн/л
А-95+ — 90,90 грн/л
ДП — 97,90 грн/л
ДП+ — 99,90 грн/л
А-100 — 97,90 грн/л
газ — 45,50 грн/л
KLO:
А-95 — 84,30 грн/л
А-95+ — 90,00 грн/л
ДП — 97,80 грн/л
ДП+ — 99,60 грн/л
А-100 — 96,60 грн/л
А-92 — 80,90 грн/л
газ — 43,90 грн/л
SOCAR:
А-95 — 88,90 грн/л
А-95+ — 91,90 грн/л
ДП — 98,90 грн/л
ДП+ — 100,00 грн/л
А-100 — 96,90 грн/л
газ — 44,90 грн/л
Укрнафта:
А-95 — 82,90 грн/л
А-95+ — 82,90 грн/л
ДП — 93,90 грн/л
ДП+ — 95,90 грн/л
А-92 — 80,90 грн/л
газ — 42,90 грн/л
БРСМ-Нафта:
А-95 — 80,54 грн/л
ДП — 91,40 грн/л
газ — 41,87 грн/л
Найдорожчий А-95 наразі продають на SOCAR — 88,90 грн/л, а найдешевший — на «БРСМ-Нафті» за 80,54 грн/л.
Дизель найдорожчий також на SOCAR — 98,90 грн/л, а найдешевший — на «БРСМ-Нафті» — 91,40 грн/л. Найнижча ціна автогазу — 41,87 грн/л на «БРСМ-Нафті», найвища — 45,50 грн/л на WOG.
Раніше ми писали, що експерт прогнозує подальше здорожчання пального в Україні. За його оцінкою, дизель найближчим часом може коштувати близько 100 грн/л, а бензин — близько 90 грн/л. Водночас дефіциту пального не очікується.