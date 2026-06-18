Ціни на пальне 18 червня змінилися: які АЗС тримають найвищі цінники

Ціни на бензин в Україні / © Associated Press

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Найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Станом на 18 червня бензин А-95 у середньому коштує близько 76,07 грн за літр, а дизельне пальне — близько 82,33 грн за літр.

Про це повідомляє “Главком”.

Найвищі ціни на бензин і дизель наразі фіксують у мережах ОККО, WOG та Socar. Натомість дешевше пальне пропонують “Укрнафта” та “БРСМ-Нафта”.

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Водночас деякі мережі переглянули вартість дизельного пального. Зокрема, Socar, UPG та ОККО знизили ціни на дизель на 1 грн.

Скільки коштує пальне на АЗС

У мережі UPG бензин А-95 коштує 73,90 грн/л, А-95+ — 75,90 грн/л, дизель — 78,86 грн/л, дизель преміум — 80,90 грн/л, А-100 — 84,90 грн/л, автогаз — 42,88 грн/л.

На ОККО бензин А-95 продають по 81,90 грн/л, А-95+ — 78,90 грн/л, дизель — 83,90 грн/л, дизель преміум — 86,90 грн/л, А-100 — 88,90 грн/л, автогаз — 44,90 грн/л.

У мережі WOG А-95 коштує 78,90 грн/л, А-95+ — 81,90 грн/л, дизель — 83,90 грн/л, дизель преміум — 86,90 грн/л, А-100 — 88,90 грн/л, газ — 44,90 грн/л.

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На KLO бензин А-95 коштує 70,90 грн/л, А-95+ — 75,40 грн/л, дизель — 80,90 грн/л, дизель преміум — 83,40 грн/л, А-100 — 82,50 грн/л, А-92 — 67,90 грн/л, газ — 42,40 грн/л.

У Socar А-95 продають по 78,90 грн/л, А-95+ — 82,90 грн/л, дизель — 85,90 грн/л, дизель преміум — 87,90 грн/л, А-100 — 88,90 грн/л, автогаз — 45,90 грн/л.

На “Укрнафті” бензин А-95 коштує 74,90 грн/л, А-95+ — 74,90 грн/л, дизель — 82,90 грн/л, дизель преміум — 82,90 грн/л, А-92 — 69,90 грн/л.

У мережі “БРСМ-Нафта” А-95 продають по 72,99 грн/л, дизель — 79,99 грн/л, газ — 43,49 грн/л.

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Найдорожчий автогаз серед наведених мереж — у Socar, де літр коштує 45,90 грн. Найдешевший газ пропонує KLO — 42,40 грн/л.

До слова, від 1 липня на українських АЗС запроваджують європейське маркування пального, що передбачає використання біодобавок. Бензин маркуватимуть як E5 або E10 (з вмістом біоетанолу до 5% та 10% відповідно), а дизель — як B7 (до 7% біодизеля). Власникам авто, випущених до 2011 року, рекомендують використовувати E5, оскільки E10 підходить переважно для сучасних двигунів.

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