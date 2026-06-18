ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
277
Час на прочитання
2 хв

Ціни на пальне 18 червня змінилися: які АЗС тримають найвищі цінники

Найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на бензин, дизель і автогаз. Найвищі ціни на пальне наразі фіксують в ОККО, WOG та Socar, тоді як нижчі пропозиції є в мережах “Укрнафта”, “БРСМ-Нафта” та KLO.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Ціни на бензин в Україні

Ціни на бензин в Україні / © Associated Press

Найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Станом на 18 червня бензин А-95 у середньому коштує близько 76,07 грн за літр, а дизельне пальне — близько 82,33 грн за літр.

Про це повідомляє “Главком”.

Найвищі ціни на бензин і дизель наразі фіксують у мережах ОККО, WOG та Socar. Натомість дешевше пальне пропонують “Укрнафта” та “БРСМ-Нафта”.

Водночас деякі мережі переглянули вартість дизельного пального. Зокрема, Socar, UPG та ОККО знизили ціни на дизель на 1 грн.

Скільки коштує пальне на АЗС

У мережі UPG бензин А-95 коштує 73,90 грн/л, А-95+ — 75,90 грн/л, дизель — 78,86 грн/л, дизель преміум — 80,90 грн/л, А-100 — 84,90 грн/л, автогаз — 42,88 грн/л.

На ОККО бензин А-95 продають по 81,90 грн/л, А-95+ — 78,90 грн/л, дизель — 83,90 грн/л, дизель преміум — 86,90 грн/л, А-100 — 88,90 грн/л, автогаз — 44,90 грн/л.

У мережі WOG А-95 коштує 78,90 грн/л, А-95+ — 81,90 грн/л, дизель — 83,90 грн/л, дизель преміум — 86,90 грн/л, А-100 — 88,90 грн/л, газ — 44,90 грн/л.

На KLO бензин А-95 коштує 70,90 грн/л, А-95+ — 75,40 грн/л, дизель — 80,90 грн/л, дизель преміум — 83,40 грн/л, А-100 — 82,50 грн/л, А-92 — 67,90 грн/л, газ — 42,40 грн/л.

У Socar А-95 продають по 78,90 грн/л, А-95+ — 82,90 грн/л, дизель — 85,90 грн/л, дизель преміум — 87,90 грн/л, А-100 — 88,90 грн/л, автогаз — 45,90 грн/л.

На “Укрнафті” бензин А-95 коштує 74,90 грн/л, А-95+ — 74,90 грн/л, дизель — 82,90 грн/л, дизель преміум — 82,90 грн/л, А-92 — 69,90 грн/л.

У мережі “БРСМ-Нафта” А-95 продають по 72,99 грн/л, дизель — 79,99 грн/л, газ — 43,49 грн/л.

Найдорожчий автогаз серед наведених мереж — у Socar, де літр коштує 45,90 грн. Найдешевший газ пропонує KLO — 42,40 грн/л.

До слова, від 1 липня на українських АЗС запроваджують європейське маркування пального, що передбачає використання біодобавок. Бензин маркуватимуть як E5 або E10 (з вмістом біоетанолу до 5% та 10% відповідно), а дизель — як B7 (до 7% біодизеля). Власникам авто, випущених до 2011 року, рекомендують використовувати E5, оскільки E10 підходить переважно для сучасних двигунів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
277
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie