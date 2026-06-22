Ціни на пальне 22 червня: де заправитися найдорожче і найдешевше

Пальне, АЗС / © ТСН

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Українські мережі автозаправних станцій переглянули вартість пального. Найвищі ціни наразі фіксуються на АЗС ОККО, WOG та Socar, тоді як більш доступне пальне пропонують «Укрнафта» і «БРСМ-Нафта».

Про це інформує «Главком».

Актуальні ціни на пальне на 22 червня 2026 року

UPG

А95 — 73,90 грн/л

А95+ — 75,90 грн/л

ДП — 76,90 грн/л

ДП+ — 78,26 грн/л

А100 — 84,90 грн/л

А92 — немає

Газ — 40,90 грн/л

OKKO

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

ДП+ — 85,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — немає

Газ — 43,90 грн/л

WOG

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 81,90 грн/л

ДП+ — 84,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — немає

Газ — 43,90 грн/л

KLO

А95 — 71,40 грн/л

А95+ — 79,20 грн/л

ДП — 76,70 грн/л

ДП+ — 79,70 грн/л

А100 — 83,10 грн/л

А92 — 67,40 грн/л

Газ — 41,50 грн/л

SOCAR

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 82,90 грн/л

ДП — 83,90 грн/л

ДП+ — 86,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — немає

Газ — 43,90 грн/л

UKRNAFTA

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 82,90 грн/л

ДП — 83,90 грн/л

ДП+ — 86,90 грн/л

А100 — немає

А92 — 68,90 грн/л

Газ — 40,90 грн/л

БРСМ-Нафта

А95 — 70,99 грн/л

А95+ — немає

ДП — 75,99 грн/л

ДП+ — немає

А100 — немає

А92 — немає

Газ — 40,49 грн/л

Як ми писали, дизель може суттєво подешевшати. Так, протягом найближчих 2–3 тижнів ціна здатна знизитися ще на 6–7 грн за літр, причому падіння вже почалося і відбуватиметься поступово. Бензин також піде вниз, але слабше — зниження очікується, однак воно буде меншим на кілька гривень, ніж у дизеля. Здешевлення пального в Україні пов’язане зі змінами цін на нафтопродукти в Європі, які впливають на внутрішній ринок.

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