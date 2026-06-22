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Ціни на пальне 22 червня: де заправитися найдорожче і найдешевше
Українські АЗС оновили вартість пального: преміальні мережі тримають найвищі ціни, тоді як окремі оператори пропонують більш доступні варіанти. Станом на 22 червня середня ціна бензину А-95 перевищує 75 грн за літр, а дизелю — 80 грн.
Українські мережі автозаправних станцій переглянули вартість пального. Найвищі ціни наразі фіксуються на АЗС ОККО, WOG та Socar, тоді як більш доступне пальне пропонують «Укрнафта» і «БРСМ-Нафта».
Про це інформує «Главком».
Актуальні ціни на пальне на 22 червня 2026 року
UPG
А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 75,90 грн/л
ДП — 76,90 грн/л
ДП+ — 78,26 грн/л
А100 — 84,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 40,90 грн/л
OKKO
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 82,90 грн/л
ДП+ — 85,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 43,90 грн/л
WOG
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 81,90 грн/л
ДП+ — 84,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 43,90 грн/л
KLO
А95 — 71,40 грн/л
А95+ — 79,20 грн/л
ДП — 76,70 грн/л
ДП+ — 79,70 грн/л
А100 — 83,10 грн/л
А92 — 67,40 грн/л
Газ — 41,50 грн/л
SOCAR
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 82,90 грн/л
ДП — 83,90 грн/л
ДП+ — 86,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 43,90 грн/л
UKRNAFTA
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 82,90 грн/л
ДП — 83,90 грн/л
ДП+ — 86,90 грн/л
А100 — немає
А92 — 68,90 грн/л
Газ — 40,90 грн/л
БРСМ-Нафта
А95 — 70,99 грн/л
А95+ — немає
ДП — 75,99 грн/л
ДП+ — немає
А100 — немає
А92 — немає
Газ — 40,49 грн/л
Як ми писали, дизель може суттєво подешевшати. Так, протягом найближчих 2–3 тижнів ціна здатна знизитися ще на 6–7 грн за літр, причому падіння вже почалося і відбуватиметься поступово. Бензин також піде вниз, але слабше — зниження очікується, однак воно буде меншим на кілька гривень, ніж у дизеля. Здешевлення пального в Україні пов’язане зі змінами цін на нафтопродукти в Європі, які впливають на внутрішній ринок.