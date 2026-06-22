ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
2 хв

Ціни на пальне 22 червня: де заправитися найдорожче і найдешевше

Українські АЗС оновили вартість пального: преміальні мережі тримають найвищі ціни, тоді як окремі оператори пропонують більш доступні варіанти. Станом на 22 червня середня ціна бензину А-95 перевищує 75 грн за літр, а дизелю — 80 грн.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Пальне, АЗС

Пальне, АЗС / © ТСН

Українські мережі автозаправних станцій переглянули вартість пального. Найвищі ціни наразі фіксуються на АЗС ОККО, WOG та Socar, тоді як більш доступне пальне пропонують «Укрнафта» і «БРСМ-Нафта».

Про це інформує «Главком».

Актуальні ціни на пальне на 22 червня 2026 року

UPG

  • А95 — 73,90 грн/л

  • А95+ — 75,90 грн/л

  • ДП — 76,90 грн/л

  • ДП+ — 78,26 грн/л

  • А100 — 84,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 40,90 грн/л

OKKO

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 81,90 грн/л

  • ДП — 82,90 грн/л

  • ДП+ — 85,90 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 43,90 грн/л

WOG

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 81,90 грн/л

  • ДП — 81,90 грн/л

  • ДП+ — 84,90 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 43,90 грн/л

KLO

  • А95 — 71,40 грн/л

  • А95+ — 79,20 грн/л

  • ДП — 76,70 грн/л

  • ДП+ — 79,70 грн/л

  • А100 — 83,10 грн/л

  • А92 — 67,40 грн/л

  • Газ — 41,50 грн/л

SOCAR

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 82,90 грн/л

  • ДП — 83,90 грн/л

  • ДП+ — 86,90 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 43,90 грн/л

UKRNAFTA

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 82,90 грн/л

  • ДП — 83,90 грн/л

  • ДП+ — 86,90 грн/л

  • А100 — немає

  • А92 — 68,90 грн/л

  • Газ — 40,90 грн/л

БРСМ-Нафта

  • А95 — 70,99 грн/л

  • А95+ — немає

  • ДП — 75,99 грн/л

  • ДП+ — немає

  • А100 — немає

  • А92 — немає

  • Газ — 40,49 грн/л

Як ми писали, дизель може суттєво подешевшати. Так, протягом найближчих 2–3 тижнів ціна здатна знизитися ще на 6–7 грн за літр, причому падіння вже почалося і відбуватиметься поступово. Бензин також піде вниз, але слабше — зниження очікується, однак воно буде меншим на кілька гривень, ніж у дизеля. Здешевлення пального в Україні пов’язане зі змінами цін на нафтопродукти в Європі, які впливають на внутрішній ринок.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie