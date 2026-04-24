Ціни на пальне можуть піти на спад: мережам АЗС встановили дедлайн

АМКУ розслідує підвищення цін на пальне / © Associated Press

Реклама

Антимонопольний комітет України дав найбільшим мережам АЗС 10 днів на встановлення «обґрунтованих» цін.

Про це повідомляє АМКУ.

«Зважаючи також на суспільний інтерес до зростання цін на нафтопродукти, крім розслідування справи, АМКУ відстежував та продовжує відстежувати ситуацію на ринках бензинів, дизпалива та скрапленого газу з метою забезпечення економічної конкуренції», — уточнили у АМКУ.

Реклама

У комітеті також зазначили, що зростання цін на нафтопродукти відбувалося на фоні стрімкого зростання світових цін на нафту, котирувань на нафтопродукти на ринках ЄС, проблем із забезпеченням достатніх обсягів імпорту дизпалива, зростання курсу валют та витрат на логістику.

Повідомляється, що АМКУ рекомендував найбільшим операторам мереж АЗС забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на підставі об’єктивних економічних факторів.

«Рекомендації є обов’язковими для розгляду суб’єктами господарювання протягом 10 днів. Такий термін встановлено з метою отримання від операторів мереж АЗС ґрунтовної відповіді про вжиті заходи на ринку», — підкреслили у комітеті.

Яка ситуація з цінами на пальне в Україні

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні піднялися після загострення ситуації на Близькому Сході та здорожчання нафти у світі. Уряд уже запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку.

Реклама

Станом на 24 квітня на українських АЗС ціни на пальне майже не змінилися. Середня вартість бензину А-95 фактично залишилася без змін порівняно з попереднім днем і становить близько 73,31 грн за літр. Ціни на дизельне пальне впали, вартість у середньому — 88,31 грн.