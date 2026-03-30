Ціни на пальне ще зростуть: прогноз експерта на найближчі дні

Експерт спрогнозував, яких позначок можуть сягнути ціни на пальне вже цього тижня. Ймовірно, на АЗС дизель всередньому коштуватиме 95-96 грн за літр, а бензин А-95 — 92-94 грн за літр. Але це буде ситуативно.

Про це в ефірі «День.LIVE» розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, висока закупівельна вартість зафіксована в документах на постачання. Домовленості президента й злагожєена робота групи «Нафтогаз», на думку Ігнатьєва, додопоможе утримати вартість. Так, державна компанія «Укрнафта» намагається показувати стабільність невисоких цін.

«Тоді й інші ритейлери намагаються підтягуватись, щоб бути в конкурентному середовищі», — зазначив він.

Раніше ми писали, що в Україні ціна дизельного пального перетнула психологічну позначку — 90 грн за літр (для преміального дизеля). Протягом останнього тижня пальне дорожчало майже щодня — приблизно на 1 гривню. Разом із дизелем зростає і ціна на автогаз, яка вже наближається до 48 грн за літр. Водночас вартість бензину поки залишається відносно стабільною. Зростання цін на пальне останнім часом експерти, як відомо, пов’язують із глобальним здорожчанням нафти й газу через загострення ситуації на Близькому Сході.