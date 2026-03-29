Ціни на пальне в Україні 29 березня: скільки коштує дизель, бензин і газ

Яка вартість пального в Україні

Станом на ранок 29 березня 2026 року ситуація на українських АЗС стабілізувалася після тривалого періоду зростання. Середні ціни на основні види пального за останню добу фактично не змінилися.

За даними моніторингу, середня вартість пального на великих мережевих АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) залишається на стабільному рівні, тоді як інші мережі тримають цінники на кілька гривень нижче.

Вид пального Середня ціна (грн/л) Зміна за добу Бензин А-95+ 74,79 грн 0,00 Бензин А-95 71,60 грн 0,00 Дизельне пальне 84,55 грн 0,00 Автогаз 45,76 грн +0,25*

У мережі WOG зафіксовано зростання ціни на газ на 1 грн протягом останніх днів, що підтягнуло загальносередній показник.

Пальне в Україні: чого очікувати

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський запевнив, що Україна буде повністю забезпечена дизельним пальним на квітень, попри світову кризу і дефіцит на світовому ринку через загострення на Близькому Сході.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що на тлі енергетичної кризи в Україні військо не відчуває дефіциту пального. Постачання для армії залишаються пріоритетом.