Ціни на пальне в Україні: експерт відповів, чи коштуватимуть бензин і дизель 100 грн за літр

Олег Пендзин

Реклама

Ціни на пальне в Україні можуть зрости ще на 5-7 гривень. Оскільки сталось це напередодні посівної, а отже може призвести до здорожчання продуктів харчування.

Про це сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише «Еспресо».

Експерт наголосив, що українцям варто психологічно готуватись до ймовірного здорожчання пального.

Реклама

«100 грн за літр бензину точно не буде, але ще як мінімум на 5–7 грн, ймовірно, ціни піднімуться, якщо в довгостроковій стратегічній перспективі вартість нафти перевищить $100 за барель. На жаль, це реальність, і до цього потрібно психологічно готуватися», — наголосив Пендзин.

Економіст додав, що найскладніше буде аграріям. Він зазначив, що у майбутньому це може вплинути на вартість продуктів харчування.

«Хоча позитивний момент у тому, що якщо врожай буде хороший, це може частково компенсувати збільшення цін», — пояснив Пендзин.

Ціни на пальне в Україні

Через конфлікт на Близькому Сході ціни на пальне у світі та зокрема в Україні зросли.

Реклама

Уряд вирішив повертати 15% коштів витрачених на пальне. Ці гроші нарахують через програму «Національний кешбек». Від купівлі бензину кешбек становитиме 10 процентів, за дизель — 15 відсотків, а за заправку газом — 5. Кешбек на пальне діятиме лише до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми.

В Кабміні зафіксували поступове зниження ажіотажного попиту на бензин на українських автозаправних станціях.