ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Ціни на пальне зросли: скільки додав бензин і дизель

Ціни на пальне зросли приблизно на одну гривню — це стосується як дизеля, так і бензина.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
АЗС, пальне

АЗС, пальне / © pixabay.com

В Україні зафіксовано чергове зростання цін на пальне. Найбільші мережі автозаправних станцій підвищили вартість бензину та дизельного пального в середньому на близько 1 гривню за літр.

Про це повідомляють «Новини.LIVE».

Так, дизель наразі продається у межах від 86,99 грн до 93,90 грн за літр залежно від мережі АЗС. Бензин марки А-95 також подорожчав: ціни стартують від 57,99 грн і сягають 79,90 грн за літр.

Водночас автогаз поки що залишається стабільним — його ціна коливається в межах 47,49–49,90 грн за літр.

Подальша динаміка цін залежатиме від ситуації на світових ринках нафти та валютного курсу.

Раніше йшлося про те, що у травні різкого зростання цін на пальне не очікується — ринок залишається відносно стабільним. Розрив у цінах між різними мережами АЗС може сягати до 6 грн за бензин і до 3 грн за дизель. Суттєвого здешевлення пального найближчим часом не прогнозують навіть за сприятливих умов. У разі зростання цін на нафту можливе подальше подорожчання, аж до психологічної позначки близько 100 грн за літр.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie