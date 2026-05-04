- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 51
- Час на прочитання
- 1 хв
Ціни на пальне зросли: скільки додав бензин і дизель
Ціни на пальне зросли приблизно на одну гривню — це стосується як дизеля, так і бензина.
В Україні зафіксовано чергове зростання цін на пальне. Найбільші мережі автозаправних станцій підвищили вартість бензину та дизельного пального в середньому на близько 1 гривню за літр.
Про це повідомляють «Новини.LIVE».
Так, дизель наразі продається у межах від 86,99 грн до 93,90 грн за літр залежно від мережі АЗС. Бензин марки А-95 також подорожчав: ціни стартують від 57,99 грн і сягають 79,90 грн за літр.
Водночас автогаз поки що залишається стабільним — його ціна коливається в межах 47,49–49,90 грн за літр.
Подальша динаміка цін залежатиме від ситуації на світових ринках нафти та валютного курсу.
Раніше йшлося про те, що у травні різкого зростання цін на пальне не очікується — ринок залишається відносно стабільним. Розрив у цінах між різними мережами АЗС може сягати до 6 грн за бензин і до 3 грн за дизель. Суттєвого здешевлення пального найближчим часом не прогнозують навіть за сприятливих умов. У разі зростання цін на нафту можливе подальше подорожчання, аж до психологічної позначки близько 100 грн за літр.