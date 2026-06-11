- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 1 хв
Ціни на полуницю різко обвалились: за скільки тепер можна її купити
Полуниця продовжує падати в ціні. В середньому вартість ягоди знизилася на 15% порівняно з тижнем раніше, кажуть аналітики.
Ціни на полуницю різко впали після того, як пропозиція цієї ягоди на ринку стрімко зросла. Зараз кілограм полуниці вартує від 80 до 170 грн.
Про це аналітики проєкту EastFruit.
Скільки коштує кілограм полуниці в Україні
Минулого тижня полуниця коштувала не нижче 100–190 грн/кг ($2,23–4,24/кг), однак уже на поточному тижні її ціни почали знижуватися більш суттєво, зокрема у південних і центральних регіонах країни. Наразі виробники пропонують цю ягоду за ціною 80–170 грн/кг ($1,78–3,79/кг). Це в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.
«Знижувати ціни в цьому сегменті виробники змушені у зв’язку зі стрімким зростанням пропозиції ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним», — пояснили аналітики.
Водночас на ринку зберігається досить високий відсоток ягод із дефектами через рясні опади, які вплинули на характеристику продукції.
Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу обвалилися ціни на черешню.