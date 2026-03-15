Ціни на популярний овоч в Україні різко впали: у чому причина

Цього тижня на плодоовочевому ринку України зафіксовано значне зниження відпускних цін на столовий буряк. Причиною стало активне надходження запасів коренеплоду з домогосподарств та уповільнення темпів реалізації.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу проєкту EastFruit.

За інформацією аналітиків, лише з початку тижня буряк подешевшав у середньому на 15%, а основні угоди укладаються в діапазоні 4–9 грн/кг ($0,09–0,20/кг) залежно від якості та обсягу партії.

Учасники ринку відзначають, що головним фактором падіння цін є сезонне збільшення пропозиції, а додатково тиск на ринок чинить низький попит від роздрібних мереж і оптових компаній.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, середня ціна столового буряку в Україні знизилася на 65%, що робить нинішній сезон особливо вигідним для споживачів, але непростим для виробників.

