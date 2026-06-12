Ціни на продукти в Україні відчутно зростуть: економіст назвав терміни та причини здорожчання

Ціни на продукти / © Pixabay

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В Україні вже восени може розпочатися відчутне зростання цін на харчові продукти, яке максимально проявиться взимку. Головною причиною майбутнього стрибка є значне здорожчання собівартості виробництва для аграріїв.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE «Світ на зламі» попередив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

Чому ціни на продукти підуть угору?

За словами експерта, дрібні та середні українські фермери вже змушені закуповувати пальне, добрива та інші необхідні компоненти за значно вищими цінами. Оскільки ці витрати закладаються у фінальну вартість товарів, це неминуче вдарить по гаманцях споживачів.

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«Восени нас очікує досить сильна інфляційна хвиля на ринку продовольства», — констатував Олексій Кущ.

Коли чекати найбільшого піку здорожчання

Економіст наголосив, що перші зміни українці помітять уже у вересні-листопаді, проте найбільш відчутний удар по цінах в аграрному секторі може припасти на зиму наступного року.

Ситуація на українському ринку також залежатиме від глобальних факторів. Зокрема, тиск на ціни посилиться, якщо у світі збережеться висока вартість нафти, а напружена геополітична ситуація на Близькому Сході продовжуватиме загострюватися.

Раніше ми писали про те, що, згідно з прогнозами експертів, у червні українців очікує подальше зростання цін, поступове здорожчання долара та відсутність суттєвого підвищення зарплат.

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