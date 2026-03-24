Ціни на салатний овоч пішли вгору: експерти назвали причини

На українському ринку спостерігається подальше зростання цін на тепличні огірки. Основними причинами подорожчання експерти називають обмежену пропозицію продукції та стабільно високий попит з боку покупців.

Про це пише EastFruit.

Чому дорожчають огірки

За даними аналітиків проєкту EastFruit, наразі українські тепличні комбінати реалізують огірки за ціною 135–175 грн/кг (приблизно $3,07–3,98/кг). В середньому це на 10% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.

Виробники пояснюють подорожчання насамперед різким зниженням обсягів вибірки у теплицях. Додатковим фактором стало похолодання та переважно похмура погода на початку тижня, що негативно вплинуло на врожайність.

«Водночас постачання огірків із Туреччини скоротилися до мінімуму через сезонний фактор, що також дає змогу місцевим виробникам підвищувати ціни за умов активного попиту», — йдеться у матеріалі.

Аналітики зазначають, що станом на останню декаду березня ціни на тепличні огірки в Україні приблизно на 34% вищі, ніж у цей же період минулого року. Водночас учасники ринку не виключають, що найближчим часом ціни можуть піти вниз у разі збільшення пропозиції з українських тепличних комбінатів.

В Україні спостерігається різноспрямована динаміка цін на овочі та фрукти. Частина позицій дешевшає, однак низка популярних продуктів різко дорожчає. Найпомітніше “злетіла” вартість огірків й томатів, на які фіксують неабиякий попит. Водночас морква, картопля та деякі інші овочі демонструють зниження вартості через надлишок пропозиції на ринку.

Також стало відомо, що найближчі 2–3 тижні в Україні може розпочатися чергове зростання цін на низку товарів і послуг. Економіст пояснив, що на динаміку цін впливатимуть сезонні фактори, ситуація на ринку та загальний баланс попиту і пропозиції.