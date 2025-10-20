Ціни на квартири в Україні: ріелтори вказали на різкий контраст на ринку житла

Оренда в Україні дешевшає, купівля — дорожчає / © ТСН.ua

Український ринок нерухомості демонструє нерівномірну динаміку: вартість купівлі житла на первинному та вторинному ринках продовжує зростати, тоді як ціни на оренду почали знижуватися.

Такі дані містяться в останньому дослідженні маркетплейсу DIM.RIA, повідомляє «Уніан».

Купівля житла в Україні: скільки коштує квадратний метр у Києві

Зростання вартості житла особливо відчутне у великих містах України.

Квартири на первинному ринку у Києві залишаються найдорожчими. Столиця є лідером за ціною, де середня вартість квадратного метра восени 2025 року сягнула 1 411 доларів.

Найнижчі ціни традиційно фіксуються у прифронтових регіонах, як-от Сумська та Запорізька області. При цьому у вересні найбільший стрибок попиту на новобудови відзначено на Чернігівщині (+31%) та Кіровоградщині (+14%).

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Києві становить 95 тис. доларів. Найдорожчим районом столиці є Печерський (до 200 тис. доларів за однокімнатну), найдоступнішим — Деснянський (46,5 тис. доларів). Попит на «вторинку» значно зріс на Хмельниччині (+35%) та Харківщині (+24%).

Цікавим показником фахівці називають співвідношення оголошень про купівлю до кількості відгуків на них: якщо у Києві воно становить 1:2, то у Вінницькій та Чернівецькій областях ця пропорція набагато вища (1:18 та 1:17 відповідно), що свідчить про значно вищий інтерес покупців у регіонах.

Оренда: Закарпаття обігнало Київ за ціною

На відміну від ринку продажу, сектор оренди демонструє падіння цін у більшості областей після традиційного серпневого ажіотажу. Кількість пропозицій значно зросла у Києві (+21%) та Кіровоградській області (+73%).

Найдорожча оренда — на заході України. Найвищий середній цінник за однокімнатну квартиру зафіксовано на Закарпатті. Там фіксують ціну — 18,5 тис. грн. Тож регіон вперше випередив столицю за вартістю орендованого житла.

Водночас столиця розділила другу позицію з Волинською областю, де середня вартість становить 15 тис. грн. Найдорожчий район Києва — Печерський (32,8 тис. грн), найдешевший — Деснянський (близько 10 тис. грн).

А найдешевше орендувати житло можна у Харківській області, де середня ціна однокімнатної квартири становить 4,5 тис. грн.

Експерти також зазначають падіння інтересу до оренди по країні. Однак у прифронтових регіонах, навпаки, зафіксовано зростання пошукових запитів на оренду житла.

Нагадаємо, раніше було названо найдорожчі та найдешевші для життя регіони України. Наприклад, щоб орендувати трикімнатну квартиру в Одесі, доведеться викласти 82% середньої зарплати в місті.