“Цю перемогу ми присвячуємо Україні» — Максим Кріппа про грандіозну перемогу NAVI

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI), що входить до бізнес-активів підприємця Максима Кріппи, здобула перемогу на одному з найпрестижніших турнірів з Counter-Strike 2 — ESL Pro League Season 23. У грандфіналі «народжені перемагати» здолали команду Aurora Gaming із рахунком 3:1 за мапами.

Фінальна серія складалася з чотирьох карт. NAVI впевнено розпочали протистояння, вигравши Mirage — 13:7. На другій мапі Anubis український колектив поступився з мінімальним рахунком 11:13, однак зумів повернути ініціативу. Наступні дві карти залишилися за NAVI: Nuke — 13:8 та Dust II — 13:9, що і принесло команді чемпіонський титул.

«Безмежно пишаюся нашим колективом. У ці непрості, буремні для України часи особливо цінно дарувати нашій країні такі моменти радості, гордості та віри. Цю перемогу ми присвячуємо Україні», — зазначив Максим Кріппа.

Ця перемога стала першою для NAVI у 2026 році. Шлях до титулу не був простим: команда стартувала з другого етапу турніру та пробилася до плей-оф із рахунком 3–2, перебуваючи за крок від вильоту. Попри це, NAVI змогли стабілізувати гру у вирішальних матчах і дійти до грандфіналу, де впевнено здобули чемпіонський титул.

ESL Pro League є одним із ключових турнірів у професійній сцені Counter-Strike. Чемпіонат зібрав провідні команди світу та тривав понад два тижні. У Season 23 взяли участь десятки колективів із різних регіонів, які змагалися за чемпіонський титул і призовий фонд.

