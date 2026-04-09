Цю великодню традицію зберегли тільки українці: що про неї відомо

Традиції святкування Великодня в Україні мають глибоке коріння та суттєво відрізняються від звичаїв більшості країн Західної Європи. Зокрема, мистецтво писанкарства та обряд освячення великодніх кошиків є частиною національної ідентичності, яка збереглася лише в деяких країнах-сусідках.

Про це в інтерв’ю «24 Каналу» розповів священник УГКЦ отець Михайло Квасюк.

Писанка як символ ідентичності

За словами священнослужителя, створення писанок, проведення тематичних майстер-класів та наповнення великодніх кошиків є спільними рисами для України, Польщі та країн Балтії. Натомість у більшості інших держав Європейського Союзу таких традицій практично немає.

«Ми знаємо, що класти у кошик, як його освячувати і як потім споживати ці продукти. Це частина нашої ідентичності», — зазначає о. Михайло Квасюк.

Історично традиція розпису яєць сягає дохристиянських часів, коли яйце символізувало сонце та відродження природи. З прийняттям християнства у X столітті цей символ трансформувався у знамення Воскресіння Христового та перемоги життя над смертю. Археологічним підтвердженням давнини цієї традиції є знайдена у Львові 500-річна писанка, яка зараз зберігається в музейних фондах.

Що не варто робити на Великдень

Поряд із шануванням давніх обрядів, священник вказує на певні негативні тенденції у сучасному святкуванні. Зокрема, він застерігає вірян від формального підходу до релігійного свята.

Серед звичок, яких варто уникати, о. Михайло Квасюк виділив:

відвідування храму виключно раз на рік на Великдень;

принесення кошика для освячення без розуміння духовного змісту події;

зосередження лише на зовнішній атрибутиці (традиціоналізмі).

«Дуже сумно, коли раз на рік ми намагаємося виглядати найкраще, але в душі залишаємося самотніми. Ісус помер не для того, щоб ми були лише традиціоналістами, а щоб жили у радості, мирі та любові», — підсумував священник.

Великодні традиції у Польщі

Польські звичаї мають багато спільного з українськими, проте мають і свої особливості. Окрім освячення продуктів у суботу (так звана «свенцонка»), важливою традицією є «Великодній сніданок», який починається з поділу освяченим яйцем та побажань. Також у Польщі зберігся звичай «Ляного понеділка» (Śmigus-dyngus), коли прийнято обливати одне одного водою, що символізує очищення та здоров’я.

