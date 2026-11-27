Енергетика / © Associated Press

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Україна демонструє високі показники перехоплення російських повітряних цілей, зокрема крилатих ракет і реактивних безпілотників.

Авіаційний експерт Валерій Романенко вважає, що це дає підстави сподіватися на успішне проходження зимового опалювального сезону, інформує Еспресо.

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Романенко пояснив, що Україна не має змоги відповідати Росії на повітряні атаки за аналогічним сценарієм. Тому українські сили використовують інші способи послаблення військового потенціалу противника, зокрема атакують підприємства, залучені до виробництва ракетного озброєння.

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«Ми не можемо збивати ракети, тому застосовуємо інші методи. Б’ємо по російських підприємствах, які випускають паливо для ракетних двигунів, самі двигуни, радіоелектронні комплектуючі та оптичні системи наведення», — зазначив експерт.

За його словами, безпосередньо дістатися до підприємств, які виготовляють готові ракети, складно через розвинену російську протиповітряну оборону. Водночас удари по виробниках окремих компонентів уже можуть впливати на можливості російської армії.

Зокрема, Романенко звернув увагу, що останнім часом Росія не здійснювала настільки масштабних запусків балістичних ракет, як раніше.

Крім того, експерт вказав на проблеми з точністю окремих видів російського ракетного озброєння. За його словами, ракети «Кинджал» можуть відхилятися від визначених цілей на сотні метрів і навіть кілометри. «Циркони», своєю чергою, мають порівняно невелику бойову частину та також не відзначаються високою точністю.

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Водночас українська протиповітряна оборона продовжує демонструвати високі результати перехоплення повітряних цілей. Як повідомив Романенко, упродовж останніх трьох років українські захисники збивають до 95% російських крилатих ракет.

Окремо фахівець навів статистику протидії безпілотникам. Під час масованої російської атаки 20 листопада загальний показник знищення дронів становив 94,1%. Серед реактивних безпілотників цей показник сягнув 94%.

«Це загалом дозволяє нам сподіватися на те, що цю зиму ми вистоїмо», — наголосив авіаційний експерт.

Посилити захист українського неба мають додаткові протиракетні комплекси та боєприпаси до них.

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Зокрема, Україна очікує на ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем Patriot. За словами Романенка, їхнє постачання затримується через накопичені борги за попередні поставки.

Також Франція та Італія пообіцяли передати Україні до кінця року нову модифікацію зенітного ракетного комплексу SAMP/T. Очікується, що ця система також допомагатиме українським військовим відбивати російські балістичні атаки.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями зберігається загроза нового масованого удару Росії, тож українців просять бути обережними.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати від вересня блокують постачання вже профінансованих ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

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