- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 411
- Час на прочитання
- 1 хв
Цієї ночі на Хмельниччині сталися вибухи: що відомо
Сирени на Хмельниччині лунали майже п’ять годин.
Вночі проти 30 серпня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.
Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
З його слів, протиповітряна оборона знищила дві російські крилаті ракети, сім ударних БпЛА типу “Shahed”. Окрім того, один дрон було локаційно втрачено.
“Інформація щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходила”, - наголосив очільник ОВА.
Зауважимо, повітряна тривога на Хмельниччині тривала 4 год. 36 хв - від 01:30 до 06:06.
Нагадаємо, цієї ночі армія РФ вдарила по Україні дронами і різними типами ракет - 582 засоби повітряного нападу. Зокрема, 537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Сили ППО знищили 548 цілей.