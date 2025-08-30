Цієї ночі на Хмельниччині сталися вибухи: що відомо

Вибух. / © Associated Press

Вночі проти 30 серпня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

З його слів, протиповітряна оборона знищила дві російські крилаті ракети, сім ударних БпЛА типу “Shahed”. Окрім того, один дрон було локаційно втрачено.

“Інформація щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходила”, - наголосив очільник ОВА.

Зауважимо, повітряна тривога на Хмельниччині тривала 4 год. 36 хв - від 01:30 до 06:06.

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ вдарила по Україні дронами і різними типами ракет - 582 засоби повітряного нападу. Зокрема, 537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Сили ППО знищили 548 цілей.