У селі на Київщині Росія вбила в одному будинку молоду жінку, немовля і 12-річну дівчинку (фото)
Цієї ночі на Київщині загинуло четверо осіб. Зокрема, шестимісячна дитина і дівчинка-школярка.
Сьогодні, 22 жовтня, під час атаки на Київську область загинула жінка, немовля та 12-річна дівчинка.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
“Країна-терористка вбила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та 12-річну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку”, - повідомив чиновник.
За даними ДСНС, загалом на Київщині через російську отаку загинули три людини, двоє з них - діти
“Вночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів області. У Зазимській громаді загинули троє людей, серед них — діти. Рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали”, - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у Броварах постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку. У місті уламки також спричинили пожежу в приватному будинку та займання вантажівки з причепом.
Згодом у КОВА додали, що загинуло четверо осіб. У Броварському районі уламками смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження.
ФОТО
Нагадаємо, за даними влади Києва, у столиці загинуло двоє людей. Поранення отримали понад 20 осіб, зокрема п’ятеро дітей.
Місцеві медіа інформують, що загинуло подружжя у Дніпровському районі. Чоловіку було 69 років, а дружині - 67. Сталося влучання “Шахеда” в багатоповерхівку.