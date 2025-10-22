У селі на Київщині Росія вбила в одному будинку молоду жінку, немовля і 12-річну дівчинку (фото)

Іграшка. / © Pexels

Реклама

Сьогодні, 22 жовтня, під час атаки на Київську область загинула жінка, немовля та 12-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

“Країна-терористка вбила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та 12-річну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку”, - повідомив чиновник.

Реклама

За даними ДСНС, загалом на Київщині через російську отаку загинули три людини, двоє з них - діти

“Вночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів області. У Зазимській громаді загинули троє людей, серед них — діти. Рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Броварах постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку. У місті уламки також спричинили пожежу в приватному будинку та займання вантажівки з причепом.

Згодом у КОВА додали, що загинуло четверо осіб. У Броварському районі уламками смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження.

Реклама

ФОТО

На Київщині цієї ночі загинули четверо людей: двоє дітей та двоє дорослих. / © ДСНС у Київській області

Вночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів Київської області. / © ДСНС у Київській області

У Броварах постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку. / © ДСНС у Київській області

Нагадаємо, за даними влади Києва, у столиці загинуло двоє людей. Поранення отримали понад 20 осіб, зокрема п’ятеро дітей.

Місцеві медіа інформують, що загинуло подружжя у Дніпровському районі. Чоловіку було 69 років, а дружині - 67. Сталося влучання “Шахеда” в багатоповерхівку.

Дата публікації 09:50, 22.10.25 Кількість переглядів 2 Ракети вибухали над людьми, що бігли до укриття! Удари по Київщині стали смертельними